Ex-diretores da Odebrecht pedem perdão à Colômbia por propinas na Rota do Sol e vão pagar US$ 6,5 mi Em contato viabilizado pela Secretaria de Cooperação Internacional da Procuradoria-Geral da República, três executivos da empreiteira firmaram compromisso para colaborar com informações sobre corrupção no país vizinho, inclusive sobre valores repassados a ex-vice-ministro de Transportes colombiano