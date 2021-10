Eutanásia e ortotanásia dependem de legalidade, clareza e consentimento

Uma empresa operadora é alvo de investigações pela CPI da Pandemia no Senado Federal, sob acusações de infrações nos atendimentos de enfermos com diagnóstico positivo de covid-19. Alguns depoentes da CPI afirmam a ocorrência de ortotanásia precoce, supostamente fundamentada em interesses econômicos por parte da operadora. Diante disso, surgiu um embate se o ato configuraria uma aplicação de ortotanásia, ou eutanásia, hipóteses que venho refutar nesse artigo.

Inicialmente, destaca-se a diferença entre a eutanásia, a ortotanásia e o homicídio culposo. Na eutanásia, temos uma espécie de morte assistida, entendida como “morte sem dor” ou “boa morte”. Nos países que a admitem, ela ocorre por procedimento médico e com autorização do paciente ou de seu representante legal e, geralmente, em pacientes terminais. Todavia, a eutanásia é tida pela lei penal brasileira como crime de homicídio ou auxílio ao suicídio.

A ortotanásia seria um procedimento natural de morte de um paciente em estado terminal, em que não há utilização de tratamento médico para curar aquele indivíduo, mas para permitir sua morte natural, recebendo medicamentos de natureza paliativa para atenuar o seu sofrimento físico. A interpretação dominante é de que não há lei que proibitiva da ortotanásia. Assim, pelo princípio da legalidade, art. 5º, §2º, CF, a prática seria permitida no Brasil.

Já o homicídio culposo é ato de matar outra pessoa sem, contudo, por motivo doloso, a intenção de matá-la. No caso, a morte poderia ser evitada se o agente não tivesse agido por negligência, imperícia ou imprudência.

Diante dos conceitos expostos e das denúncias feitas por depoentes da CPI, vítimas de um atendimento não consentido por elas, não podem ser enquadradas na categoria da eutanásia. O termo eutanásia foi erroneamente utilizado para caracterizar a conduta dos profissionais de saúde que estavam tratando os infectados pela covid-19 que vieram a óbito. Os pacientes não pediram para morrer com dignidade, não houve solicitação para que a equipe médica abreviasse suas vidas a partir da utilização de determinada medicação ou procedimento de morte assistida. Os pacientes estavam pedindo para sobreviver, não para morrer.

Também não houve utilização do procedimento de ortotanásia, pois os pacientes estavam lutando por sua sobrevivência através de um tratamento que acreditavam que funcionaria para auxiliá-los na recuperação da infecção por covid-19 e na ortotanásia não há tratamento, apenas utilização de cuidados paliativos para cessar a dor do paciente terminal que deseja morrer de uma forma natural.

De todo modo, tanto na morte assistida pela ortotanásia com cuidados paliativos quanto pela eutanásia, não há o desejo de sobrevivência por parte do paciente enfermo, porém o de morrer com dignidade. Dignidade vista como um fundamento da República brasileira pela nossa Constituição. Logo, falando em tese, qualquer ato no sentido de abreviar a vida de um enfermo sem o seu consentimento ou de seus familiares, ou com vício desse consentimento, poderia caracterizar homicídio, ainda que na modalidade culposa, pois o resultado final seria uma morte indesejada.

*Nara Ayres de Britto, doutoranda e mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autónoma de Lisboa, professora orientadora do Centro Brasileiro de Estudos Constitucionais CBEC Universitário, membro colaboradora do Instituto de Advogados do Distrito Federal (IADF), membro da Comissão Especial de Bioética e Biodireito do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselheira Fiscal do Instituto Victor Nunes Leal (IVNL) e advogada, sócia do escritório Ayres Britto Consultoria Jurídica e Advocacia