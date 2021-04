A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade – que atua na formação e apoio de lideranças políticas de 29 partidos no País – lança nesta quinta, 1, no aniversário de 57 anos da ditadura militar, a campanha #EuAcreditoNaDemocracia. Segundo o grupo, a mobilização vai durar até as eleições de 2022 e contará com ações como eventos e lives.

Em nota, a rede apontou que ‘apenas instituições fortalecidas permitirão que o Brasil supere a sua pior crise política desde a redemocratização’.

O grupo diz ainda que a campanha lançada nesta quinta também vai enfatizar o acesso universal da vacina contra a covid-19 para a população e defender o redirecionamento da política ambiental do País.

No início de março, mais de 80 integrantes da RAPS assinaram manifesto pluripartidário elencando sete prioridades que o governo Jair Bolsonaro deveria assumir frente ao agravamento da pandemia.