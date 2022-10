Ética na Saúde: qual o papel da autorregulação?

O Instituto Ética Saúde – IES, criado há oito anos, foi o primeiro passo na busca da integridade do Setor de Saúde, com a proposta de uma ação coordenada, que pudesse, ao mesmo tempo, apurar eventuais desvios de conduta e ilegalidades na cadeia de valor de saúde – ao dar voz para que os elementos mais frágeis pudessem denunciar -, além de trabalhar incessantemente para levar informação e educação a todos, para que se promova de fato uma mudança profunda na sociedade.

Ao buscar a sustentabilidade do sistema, o IES tem crescido ao contar com um sistema de governança bem estruturado: Conselho de Administração eleito entre os quase 200 associados (fabricantes, distribuidores, hospitais, laboratórios, dentre outros), Conselho Consultivo (constituído por entidades representativas dos diferentes elos da cadeia de valor) e Conselho de Ética (composto por pessoas com notório saber, sem conflito de interesse).

A partir da avaliação de riscos feita pelas entidades do Conselho Consultivo, é então possível propor Instruções Normativas que, como um grande instrumento de Autorregulação deste mercado, ajudam a mitigar tais riscos e promover os necessários ajustes de curso.

Aliás, como entidade de Autorregulação, o Instituto traz a possibilidade de rapidamente responder a novos desafios que se impõem ao correto e transparente funcionamento do mercado, seja por meio das informações de distorções e desvios de conduta que recebe por seu Canal de Denúncias ou por informações coletadas em grupos formais para levantamento de riscos ou revisão periódica de suas Instruções Normativas (“INs”).

O levantamento de riscos existentes (“risk assessment”), feito sempre com os especialistas do segmento analisado, traz um panorama do que existe de ilicitude e desvio de conduta e que, infelizmente, acaba impactando negativamente para a economia, para o paciente e até mesmo para os colaboradores.

Por esta razão, as revisões dos riscos – seja pela avaliação das denúncias recebidas ou pelo trabalho dos Grupos de Trabalhos formados – têm que ser feitas periodicamente, de tal forma que as Instruções Normativas sejam uma resposta correta e atual para os riscos existentes naquele momento.

A rapidez, portanto, de enfrentamento a um determinado risco levantado é muito maior através de uma organização de Autorregulação. No caso do IES, após o levantamento de riscos pelo setor é feita uma compilação com o arquivo de denúncias já recebidas pelo Canal apropriado, para se poder priorizar os temas. A seguir, o Conselho de Ética fica responsável por editar uma Instrução Normativa que trate dos pontos a serem mitigados.

A efetividade desta resposta é dada por dois principais mecanismos: a) efeito vinculante das INs a todos os associados ao IES, por força de seu Estatuto; e b) por força do seu reconhecimento setorial, tornando a IN referência – mesmo para não associados – que estejam sob uma auditoria, por exemplo.

Instrução Normativa nº 16/2022

Graças ao levantamento de riscos comentado acima, foi possível ao Conselho de Ética do IES, depois de muita análise e discussão, publicar em 23/09/2022 a Instrução Normativa nº 16, que “adota e fomenta procedimentos para a adequada gestão dos riscos à transparência tributária e ética concorrencial relativos à aquisição e controle de produtos médicos e prestação de serviços, de modo a desencorajar a retenção desleal de faturamento e dá outras providências”.

Tal IN tratou de questões cruciais para a sustentabilidade da Saúde, nunca antes abordadas abertamente, como a contratação e controle dos produtos médicos, o dever de transparência tributária e concorrencial, dever de informar, dentre outros. A prática encontrada com bastante frequência de atrasar ou reter faturamento por parte do prestador de serviço, por exemplo, provoca um completo desequilíbrio no sistema de saúde, prejudicando toda a cadeia de suprimento.

Assim, em tal IN foram previstas regras (ou reforçadas aquelas já existentes) para tratar de temas como comodato e/ou consignação e sua necessária formalização, emissão tempestiva de documento fiscal para transporte e para faturamento, após a baixa de consignação, eliminação dos atrasos ou retenções de faturamento se não forem devidamente motivados.

Tal IN tem como objetivo reforçar todas as ações já realizadas pelo IES e seus associados, a fim de:

Prevenir fraudes e ilícitos na aquisição de produtos médicos, na prestação de serviços, na emissão de notas fiscais e documentos equivalentes e no pagamento de faturamento; Assegurar a pronta interrupção de irregularidades ou infrações, consumadas ou tentadas e a tempestiva remediação em face da criação artificial de vantagens competitivas independente de dano à Fazenda Pública.

Deve-se notar que este grande movimento conduzido pelo IES, ao unir toda a cadeia de valor de saúde em um grande esforço para provocar uma mudança irreversível, é único e merece todo o nosso apoio. A transparência e a difusão de boas práticas nos negócios, reforçando a importância dos Programas de Integridade e sua implementação urgente, são essenciais para avançarmos ainda mais. O Modelo de Autorregulação é uma excelente alternativa para fazermos frente aos desafios impostos pela corrupção e desvios de integridade!

Além do mais, o apoio a tantas outras iniciativas exemplares, principalmente em termos de educação e conscientização (UNODC, FGVethics e INAC, por exemplo), é essencial. Vamos juntos provocar esta grande mudança geracional. Apenas desta forma, ela será perene.

Afinal, temos de lembrar sempre que Ética não é Moda! Ética é Saúde!

*Carlos Eduardo Gouvêa é advogado pela USP e administrador público pela EAESP/FGV, com mestrado em administração pelo OneMBA. Atualmente ocupa as posições de presidente executivo da CBDL – Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, presidente da ABIIS – Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde e Diretor de RI do Instituto Ética Saúde

