‘Estudava todos os dias, em qualquer lugar’, diz Bruno que passou no exame da OAB; assista

O vídeo em que o jovem Bruno Henrique, de 24 anos, e sua família recebem a notícia de que ele passou no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) viralizou nas redes sociais nesta semana. Bruno compartilhou o momento nas redes sociais, com o breve relato de sua história de sete anos com o Direito.

Na gravação, é possível ver Bruno – que chega a tremer – buscando seu nome na lista de aprovados do exame da entidade maior da advocacia. Assim que ele vê seu nome no documento, a celebração com mais quatro familiares tem início, com direito a choro e gritos de felicidade.

Bruno disse que começou a estudar Direito logo após sair do Ensino Médio, em 2015. No entanto, quatro anos depois, perto de sua formatura, teve de trancar o curso.

O jovem voltou a estudar no início de 2021, quando também começou a se preparar para o exame da Ordem: “estudava todos os dias, e em qualquer lugar”. Na primeira tentativa, acabou não passando. Já na segunda, foi para a segunda etapa da prova. Agora, em 2022, foi aprovado.