Estudante da Federal de Alagoas é acusado de racismo, ameaças e tentativa de cárcere privado; caso vai parar na Polícia

Dois estudantes quilombolas da Universidade Federal de Alagoas denunciaram ameaças e tentativa de cárcere privado na residência estudantil (RUA) supostamente cometidas por Marcos Henrique Alves, que cursa Ciências Sociais na instituição. Todos residem na mesma casa. Essa não é a primeira vez que os ataques ocorrem, segundo as denúncias. O aluno acusado pelos colegas já teria um histórico de violência na UFAL desde 2018. Na última semana, após tornarem o caso público e registrarem boletim de ocorrência, os denunciantes receberam apoio jurídico.

De acordo com relatos dos estudantes e moradores da casa universitária, o acusado manteve as vítimas em uma cozinha do prédio e empurrou uma mulher negra que tentava ajudá-los. Ainda segundo o registro escrito, a agressão física só foi impedida após a ação de quatro mulheres para deter o agressor. Os dois jovens só foram liberados após a chegada da vigilância da universidade.

“Já ocorreram ameaças físicas e ameaças veladas também, ele [o acusado] começava a filmar as pessoas”, relata Pedro Gomes, Advogado das vítimas e membro do núcleo de advocacia racial do Instituto do Negro de Alagoas. Conforme informações dos denunciantes, já foram abertos três processos administrativos na UFAL sobre as intimidações.

Pedro reiterou que o acusado tem conflitos com outros estudantes da residência universitária, o advogado reforça que o agressor costuma traçar um perfil. “São pessoas negras, são mulheres negras, ou são homens negros, são algumas pessoas LGBTQIA+. Então, ele sempre busca ofender pessoas do grupo minoritário”, pondera.

Em outubro de 2021, mais de 20 estudantes da moradia universitária emitiram uma nota solicitando a expulsão do estudante acusado. O documento foi enviado para a Pró-reitoria Estudantil, mas não houve qualquer resolução, como detalha um dos denunciantes em post nas redes sociais. “[o processo] não saiu do papel ou teve qualquer parecer”, acrescenta: “Havia, portanto, há meses uma preocupação dos residentes sobre possíveis violências nas dependências da RUA.

Na mesma nota, também é descrito como o agressor agia em algumas situações para intimidar os colegas “através do bloqueio da passagem (usando o próprio corpo) e batendo na porta dos quartos.” As vítimas afirmam que os atos eram de teor discriminatório e preconceituoso.

“Vemos com preocupação tais atitudes dentro de uma Universidade Federal, ambiente acadêmico que entendemos que os direitos e garantias fundamentais dos estudantes devem ser plenamente assegurados”, lamenta a presidente da Comissão de Igualdade Racial e Comissão de Direitos Humanos, Ana Clara Alves, que está acompanhando o caso.

“Eu não tenho instrumentos legais para afastar uma pessoa sem a restauração do processo”, afirma em entrevista exclusiva ao *Estadão*, o reitor da UFAL, Josealdo Tonholo. Sobre os episódios de agressão ocorridos no ano anterior, o gestor confirmou que a universidade teve conhecimento da situação, mas considera que houveram “dificuldades de como conduzir a questão disciplinar estudantil”. Isso porque, segundo o reitor, a universidade não dispõe de uma regulamentação da disciplina estudantil.

Questionado sobre os três processos administrativos abertos pelas vítimas que não tiveram andamento, Tonholo justifica que a comissão de sindicância — formada por três membros para apurar casos envolvendo estudantes — enfrentou impasses para se reunir. “A gente está numa outra situação de exceção que é a pandemia”.

O prazo do comitê para apurar o caso é de 30 dias, em último grau, pode ser recomendado a solicitação de exclusão do acusado da moradia estudantil ou a expulsão da universidade. “Vai depender do andamento da investigação”, diz o reitor.

No documento apresentado no dia 7 de janeiro deste ano, o agressor também é acusado de fraudar o sistema de cotas raciais e indígenas para ingressar na UFAL “mesmo sendo branco”, como registra a declaração. Tonholo declara que o assunto vai ser apurado no mesmo processo pela comissão, segundo ele, a denúncia também está sendo analisada pelo Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena da instituição.

Em comunicado enviado para esta reportagem, a Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas (OAB-AL) informou estar em trabalho conjunto com a Comissão de Igualdade Racial e da Comissão de Direitos Humanos, e que “atuarão em defesa das vítimas por via administrativa, em diálogo direto com Universidade Federal de Alagoas, e em possíveis ações cíveis e criminais.”

Neste momento, o caso está na fase de inquérito policial. As vítimas e o acusado vão prestar depoimento na próxima terça-feira, dia 25. Pedro Gomes, advogado dos denunciantes, ressaltou um estado de preocupação, pois todos ainda estão morando na mesma casa estudantil. “A gente pediu que a UFAL conversasse com ele [o acusado] para realocar para outra residência, mas até o momento não nos deu nenhum retorno acerca disso”, finalizou.

“Eu estou pedindo uma diligência à Procuradoria Federal da Advocacia da União com relação às medidas cautelares que possam ser tomadas na proteção se assim for identificado algum tipo de risco. Por outro lado, eu não sei se existe algum risco maior do que o que está dito lá, o risco de vida”, enfatiza o reitor da UFAL.

COM A PALAVRA, MARCOS HENRIQUE ALVES

A reportagem busca contato com o estudante denunciado por colegas. O espaço está aberto para sua manifestação e de seu advogado.