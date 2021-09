Estratégia é chave para ser eficiente no consumo energético

Hoje em dia está muito difundido o uso de fontes renováveis para o consumo de energia, como a solar e a eólica, que não causam impacto na natureza e requerem menos investimento para serem adotadas se comparadas a uma usina hidroelétrica, por exemplo. A sociedade, com destaque para o segmento corporativo, passou a enxergar a necessidade de uma ruptura de paradigma com relação à forma como se consome o recurso no mundo. Isso porque, até hoje, paga-se um preço muito alto em termos de conservação do Meio Ambiente quando o objetivo é a promoção da modernidade e a produção acelerada.

Nesse contexto, utilizar com responsabilidade e de forma racional a energia à disposição é fundamental e primário. Por isso, a eficiência energética é tão importante nos dias de hoje. Para se ter ideia do que essa disciplina representa no consumo energético, não somente por parte das empresas, mas também no dia a dia das residências, existe uma pirâmide energética que ilustra bem o conceito. Na base figuram as mudanças de comportamento, que podem influenciar numa baixa do uso de energia. As soluções envolvem desde o apagar das luzes em ambientes que não estão sendo utilizados até à instalação de equipamentos que monitoram o consumo em tempo real. Este último, inclusive, tem uma grande importância no processo. Afinal, só é possível saber onde estão os pontos de pico a partir de medições contínuas no sistema.

O meio da pirâmide traz uma evolução do que aconteceu na base. Se antes o objetivo era apenas economizar nos equipamentos já disponíveis no estabelecimento, agora a solução é modernizá-los. Isso significa otimizar o gasto de energia por meio de ajustes de processo ou da parametrização de automações inteligentes.

Melhor ainda seria substituir os aparelhos antigos por versões atualizadas, que consomem menos — uma técnica que chamada de retrofit. Em empresas de varejo e indústria, por exemplo, essas trocas abrangem desde os equipamentos de ar-condicionado até os sistemas de iluminação do local. Como resultado, é possível passar a operar com tecnologias avançadas que fazem muito mais sem exigir tanta energia. Isso permite que a organização reduza seus gastos no longo prazo — um retorno que chega após dois ou três anos do investimento.

No topo da pirâmide estão as iniciativas de energia renovável, que vêm ganhando cada vez mais destaque na sociedade atualmente, principalmente após o início da crise hídrica no País. Uma vez que ficou claro como funciona o mecanismo em forma de triângulo e se conheceu a importância de usar estratégias inteligentes para o consumo energético, é hora de lançar mão das fontes limpas na obtenção do recurso realmente necessário para a operação da empresa.

A parte mais interessante é que – no caso de terem passado pelos estágios anteriores, que foram corrigindo e melhorando o consumo interno, as empresas -, provavelmente, não precisarão fazer investimentos tão altos. Ou seja, a energia produzida e o tamanho do sistema deverão ser menores do que se tivesse ido direto da base ao topo da pirâmide. Nessa etapa, o retorno sobre o investimento acontece a longo prazo, devendo aparecer num período de até 10 anos.

Em vez de “atropelar” as etapas, algo que faria com que as finanças das organizações e também das casas saíssem perdendo, é necessário preparar a infraestrutura primeiramente para a redução do consumo, torando-o mais inteligente.

Ter estratégia aplicada ao consumo de energia é essencial para ser mais eficiente e com menor custo, que é a finalidade de toda empresa. Por isso, lançar mão de mudanças de comportamento, de tecnologia e de fontes energéticas renováveis, de forma integrada, pode fazer muita diferença no resultado dos negócios e na sustentabilidade do planeta.

*Marcelo Varlese, diretor comercial da GreenYellow