Estão esperando o quê?

O isolamento e a vergonha internacionais a que o Brasil está submetido neste momento são inéditos. Por merecimento, somos comparados às sinistras repúblicas bananeiras da América Central. Nem à época em que fomos subjugados pela ditadura militar, entre 1964 e 1985, o mundo nos olhou com tamanha indignação, pois a Guerra Fria nos garantia alguns simpatizantes.

Já há material jornalístico e acadêmico demonstrando as razões que fizeram o capitão reformado do Exército Jair Messias Bolsonaro, parlamentar medíocre e folclórico, ter alcançado a Presidência da República. Tais fatores – como o desprestígio da classe política, a corrupção dos governos de PT e aliados e certos preconceitos enraizados em boa parcela da população – catapultaram a candidatura de um insano que, de resto, nada mais é que um político profissional. Um mau político, assim como fora um mau militar.

A absoluta inapetência do chefe do Executivo por gerir a coisa pública o faz delegar poderes ministeriais a uma horda de despreparados, aduladores, obscurantistas e corruptos, como já prova, mesmo antes do seu término, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a conduta do governo na compra de vacinas para contenção da pandemia de Covid-19. Desnecessário detalhar o comportamento de Bolsonaro em relação ao coronavírus. Foi, a cada palavra e a cada atitude, um negacionista da ciência e um impulsionador de mortes, como se viu no dia a dia pandêmico.

Jair Bolsonaro destruiu as poucas estruturas públicas que funcionavam a contento no Brasil, desde agências reguladoras e institutos científicos, como o Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), até órgãos fiscalizadores como o Ibama (Instituto Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e a Funai (Fundação Nacional do Índio).

O governo Bolsonaro, no que diz respeito ao meio ambiente (o ex-ministro Ricardo Salles é investigado por tráfico de madeira), aos povos originários e aos negros, é sanguinário à beira do sentido literal. O presidente da Fundação Palmares, um negro, fala e age como supremacista branco.

A descarrilamento da economia (Paulo Guedes não entregou nada do que prometeu), com inflação e câmbio altos, fuga de capitais, decepção do mercado e aumento exponencial da miséria, não comove o presidente, como nunca o comoveu o mais de meio milhão de mortos pela Covid-19. Quanto a esses temas, Bolsonaro, de forma primária, joga a culpa em governadores e prefeitos que determinaram medidas de isolamento social.

As frentes de descalabros governamentais são inúmeras, e menções a todas elas consumiriam dezenas de páginas, talvez centenas.

Nada além do fundamentalismo ideológico ocupa a cabeça presidencial – este é o ponto-chave. Bolsonaro e seus filhos seguem à risca a cartilha do marqueteiro Steve Bannon, guru da extrema-direita mundial e estrategista de nove em cada 10 neofascistas do globo. A cantilena das fraudes nas urnas eletrônicas é Bannon em estado puro: não dá em nada, mas cria o clima de corrosão democrática que lhes interessa.

A regra básica consiste em criar mentiras e disseminá-las de modo a, mais do que converter pessoas, insuflar a massa latente de reacionários, mesmo que no plenário das Nações Unidas. É o império das fake news, prática que, sob a lupa de um certo ministro do Supremo Tribunal Federal, acabou, ironicamente, virando o pior pesadelo de Jair Bolsonaro. Foi o inquérito das fake news, em que o presidente e os filhos são investigados, que levou Bolsonaro à esdrúxula manifestação do 7 de Setembro. O nível dos ataques proferidos contra o STF desnudou um desesperado. O resultado, canhestro, foi uma carta de retratação que certamente será rasgada em pouco tempo.

Não me parece saudável que os comandantes das instituições brasileiras, que posam de defensores da Constituição e da democracia, devam se mostrar crédulos das republicanas palavras sopradas a Bolsonaro pelo ex-presidente Michel Temer, a não ser por ingenuidade ou interesse.

Não há mais o que esperar, nada justifica dar um tostão de fé a quem se mostra um ditador vocacionado desde sempre. Bolsonaro não ameaçou cometer crimes no palanque da Avenida Paulista – ele já os cometeu. A incitação ao crime encontra sua pena – três a seis meses de detenção ou multa – no artigo 286 do Código Penal. De outra parte, enaltecer criminosos, outro hábito do presidente, também está tipificado no mesmo Código, no artigo 287, com pena semelhante.

Quanto às quebras de decoro e aos crimes de responsabilidade do presidente da República previstos na Constituição, estes Bolsonaro comete todo dia faz quase três anos. Não resta mais o que esperar. As cartas de repúdio e os singelos manifestos em defesa da democracia precisam ser substituídos por algo concreto. Por que não um processo de impeachment?

*Fábio Romeu Canton Filho é advogado, professor de Direito e ex-vice-presidente da OABSP