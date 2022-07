Estado Democrático de Direito sempre

Desde a vigência da Constituição de 1988, o Brasil voltou a viver um período de normalidade constitucional, republicana e democrática.

Isso por si só não garante que os problemas brasileiros sejam resolvidos satisfatoriamente e que se esqueça uma história de avanços e progresso de um lado e de discriminação racial, exclusão social, violência e destruição ambiental de outro.

Um pais é sempre uma obra inacabada mas é certo que fora do Estado Democrático de Direito não há possibilidade de evolução para uma sociedade civilizada, que garanta aos seus cidadãos a segurança do cumprimento da lei e a preservação dos valores maiores como a vida e a integridade física, a combinação da livre iniciativa e da segurança social, a educação e saúde pública de qualidade, a segurança de não sofrer violência de criminosos, de agentes públicos, familiar ou de gênero.

O melhor plano de governo deve ser decidido em eleições livres, que possam assegurar a alternância no poder se assim quiser a maioria da população.

Dessa forma, é com preocupação e visível repulsa que temos visto ao longo dos meses iniciativas por parte do grupo que ocupa o governo federal, de capturar e anular a ação de instituições republicanas que deveriam ser independentes, em condutas que vão muito além da legítima possiblidade de nomeações previstas na Constituição mas acompanhadas da exigência do servilismo e da falta de autonomia de servidores republicanos que têm um dever legal a cumprir.

Mais do que isso, seguem-se periódicas ameaças de desobediência de ordens judiciais, de tentar desqualificar o processo eleitoral, de modo a parecer um pretexto para o seu não acatamento no caso de derrota, as seguidas tentativas de incompatibilizar as Forças Armadas com a sociedade civil.

Não é necessário fazer aqui um histórico disto tudo. As Forças Armadas são compostas de servidores e servidoras de carreira como nós do Ministério Público, do Judiciário, das polícias, da saúde de da educação, da diplomacia.

Cada um tem que se preparar para a sua alta missão constitucional específica. A missão de garantir a independência nacional é algo essencial na atividade do povo organizado nas carreiras militares. Cada vez mais se exige, além do preparo físico, a formação intelectual e tecnológica aprofundada para entender de geopolítica, de sistemas modernos de armamentos, saber fazer as melhores planejamentos e escolhas dos instrumentos, sejam drones, aviões, navios, armamento e alta tecnologia capaz de conferir ao país uma capacidade dissuasória necessária à garantia da soberania nacional.

É preciso dizer que nem sempre o serviço público foi tratado pelos governos com as condições necessárias para ao seu pleno exercício e dele depende o funcionamento das instituições, a garantia de direitos a todos e em especial os mais pobres.

Mas isto não autoriza a autoritária interpretação de que o art. 142 da Constituição da República tenha criado uma espécie de Poder Moderador, que justifique uma intervenção contra as instituições republicanas.

Muito menos há a atribuição para que as Forças Armadas fiscalizem o Tribunal Superior Eleitoral ou interfiram nas suas decisões, lembrando que o processo de votação eletrônica foi um avanço notável contra a fraude.

No país de hoje inaceitável é qualquer ideia de retomar uma ditadura, de viés miliciano, salpicada por suspeitas de corrupção, a chancelar uma absoluta incapacidade de gerir a administração pública, salvo em favor de poucos, como ficou demonstrado pelo retardamento na compra de vacinas que concorreu para a morte de milhares de pessoas.

A sociedade brasileira não vai aceitar nova ditadura, seja ela executada na forma de tradicional de movimentos armados, seja pelo domínio total das instituições, ao que resistem bravamente o Poder Judiciário, Tribunais de Contas, parcelas de integrantes dos Ministérios Públicos e das Polícias, as Universidades, o serviço civil como um todo e a parcela estritamente profissional das Forças Armadas.

Uma quebra de do sistema constitucional-democrático nos reduziria à condição de párias internacionais e a aventura teria curta duração, pelo isolamento político, mas infelizmente com sangue derramado e muita desgraça previsível, bem como enfrentaria uma fortíssima atividade de desobediência civil. Quando terminasse a usurpação do poder, nenhuma hipótese possível haveria de anistia para os golpistas, os violentos e seus esbirros.

A única forma da construção de uma sociedade próspera, moderna e socialmente justa, é pela manutenção do Estado Democrático de Direito.

É por isso que a sociedade paulista, congregada em torno da matriz do pensamento jurídico do país, a tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, se mobiliza para deixar claro que as brasileiras e os brasileiros de São Paulo não aceitarão passivamente iniciativas destinadas a fazer retroceder o relógio da história e a fazer o pais voltar a triste período de supressão de liberdades públicas, censura, tortura, homicídios, para manter no poder usurpadores, incompetentes, autoritários e aproveitadores.

Quarenta e cinco anos depois da luminosa Carta aos Brasileiros proclamada pelo Professor Goffredo da Silva Telles Junior, as circunstâncias exigiram que antigas e novas gerações se irmanassem, para bradar um Basta aos ataques à democracia e isto será feito no dia 11 de agosto, às 11e 30 horas, no pátio das arcadas da velha academia, junto ao monumento dos estudantes mortos por São Paulo e pela democracia no Brasil.

*Luiz Antonio Guimarães Marrey é procurador de Justiça do MPSP e foi procurador-geral de Justiça nos biênios 1996/1998, 1998/2000 e 2002/2004