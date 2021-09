Estado de São Paulo é modelo em regularização fundiária

Seja pela qualidade de seus técnicos, pela inovação adotada como linha de trabalho por seus dirigentes ou pelo seu peso econômico e político, o Estado de São Paulo sempre se notabilizou por desenvolver ações governamentais, além de legislações que muitas vezes são utilizadas como modelos por outras das unidades da federação e mesmo pelo governo federal.

Essa contribuição para o aprimoramento das práticas administrativas em todo o País ocorre também na habitação, onde vários programas criados e testados em São Paulo acabaram sendo depois adotados por outros Estados que se debatem com os mesmos problemas, evidentemente em proporções distintas.

No campo da regularização fundiária, um dos grandes problemas do Brasil, igualmente tivemos Iniciativas pioneiras e podemos hoje exibir resultados muito positivos e de grande alcance social. O próprio Ministério do Desenvolvimento Regional dentro do Programa Casa Verde e Amarela tem incorporado a experiência paulista para o lançamento de novos trabalhos nessa área.

Já em 2007 o governo do Estado instituiu o Programa Estadual de Regularização de Núcleos Habitacionais – Cidade Legal, destinado a auxiliar os municípios na legalização de núcleos habitacionais irregulares. Por meio de convênios, o governo estadual passou a fornecer aos municípios toda a assistência técnica e equipes especializadas para fazer os levantamentos necessários à regularização das moradias onde vivem famílias carentes.

Quando foi aprovada a Lei Federal 13.465, que estabeleceu a legislação para regular a questão da Regularização Urbana Fundiária (Reurb), em 2017, o Estado de São Paulo ampliou e desburocratizou ainda mais o processo de distribuição de títulos de propriedade para as famílias que ocupam imóveis em núcleos urbanos informais.

Atualmente, dos 645 municípios do Estado, 592 são conveniados ao Programa Cidade Legal, criado para apoiar a regularização do solo e de núcleos habitacionais. Na atual gestão, o governo do Estado priorizou esse instrumento e a Secretaria da Habitação tem destinado recursos cada vez maiores para beneficiar os segmentos mais vulneráveis da população que vivem em imóveis sem titulação. Mais de R$ 119 milhões já foram investidos pela atual administração estadual para possibilitar esse apoio aos municípios conveniados para a regularização dessas moradias.

Sem custo para os municípios e para os moradores dos núcleos beneficiados, foram distribuídos apenas nos primeiros 32 meses de gestão do governador João Doria e do vice-governador Rodrigo Garcia, cerca de 40 mil títulos de propriedade para famílias que ocupavam imóveis em núcleos urbanos consolidados há muitos anos e que apenas agora passaram a ter o direito legal sobre suas casas.

As ações de regularização referem-se aos núcleos habitacionais existentes há tempos e consolidados fora de áreas ambientalmente protegidas ou desprovidas de outras restrições. Não são aplicáveis, por exemplo, a áreas de risco ou às novas invasões, cujos autores não podem inclusive receber qualquer tipo de atendimento habitacional por parte do Estado.

A titulação de suas moradias traz incontáveis benefícios para as famílias. Além de permitir que essas áreas sejam transformadas em parte regular das cidades e recebam os benefícios da urbanização, os moradores tem suas casas valorizadas, com possibilidades de comercialização ou podem usá-las como garantia para transações bancárias e como herança para seus descendentes.

Para as famílias em situação de vulnerabilidade, na maioria das vezes o imóvel é quase sempre o maior e único patrimônio que possuem e ao ter a propriedade reconhecida promovem melhorias na estrutura das moradias, avançam em sua qualidade de vida e progridem na situação econômica familiar.

Para aprimorar ainda mais o processo de regularização, alguns desses núcleos precários estão recebendo também os benefícios de um outro programa inovador criado recentemente no Estado de São Paulo, o Viver Melhor. Por meio desse programa, além de dar o título de propriedade para as famílias, o Estado também apoia a recuperação dos imóveis precários para garantir a habitabilidade das moradias.

Essa transformação objetiva transformar domicílios nas áreas passíveis de regularização que se encontram em situação de inadequação habitacional nas regiões metropolitanas do Estado de São Paulo. O programa já começou nos municípios de São Bernardo do Campo e em Santo André e vai beneficiar com reformas um total de 4,5 mil domicílios que estão em fase de regularização no Estado.

Com a experiência de ter distribuído milhares de títulos de propriedade para famílias pobres em muitos municípios do Estado de São Paulo, posso atestar como é importante para esses moradores o sentimento de cidadania que passam a exibir a partir do momento que adquirem um endereço e todos seus direitos.

*Flavio Amary é secretário de Estado da Habitação de São Paulo e presidente do Fórum Nacional de Secretários da Habitação