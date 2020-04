Estado de exceção fiscal e a flexibilização do controle de execução orçamentária

A pandemia decorrente do novo coronavírus despertou muita insegurança e incerteza quanto à saúde da população, dada a facilidade de disseminação do vírus (covid-19) e a manifestação mais grave dos sintomas em determinados grupos de risco, bem assim à saúde financeira e econômica do Estado brasileiro, outrora acometido por uma grave crise fiscal, de cujas escaramuças vinha se erguendo lentamente.

As medidas de isolamento social e quarentena tomadas pela quase totalidade dos entes federativos, em resposta às recomendações expedidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e endossadas pelo Ministério da Saúde, tiveram impacto significativo na atividade econômica de produção e circulação de bens e serviços. Assim, a paralisação geral oriunda do isolamento horizontal provocou e continua a provocar, no campo das receitas públicas, um imenso choque de arrecadação tributária e, na perspectiva dos gastos, a iminência de despesas governamentais imprevistas, para assegurar a capacidade estrutural do sistema de saúde pública no tratamento dos infectados e garantir assistência econômica aos setores mais vulneráveis.

Em vista deste cenário excepcional, em 20 de março de 2020, o Congresso Nacional fez publicar o Decreto Legislativo nº 6, que reconheceu, para fins de aplicação do art. 65, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a ocorrência do estado de calamidade pública, de modo a suspender a incidência dos limites de despesas com pessoal (art. 23 e 70), da necessidade de recondução da dívida consolidada (art. 31), assim como dispensar o ente do atingimento da meta fiscal e, por conseguinte, da limitação de empenho (contingenciamento) em caso de déficit de arrecadação.

Inobstante a aprovação do Decreto Legislativo, por entender insuficientes as exceções fiscais dispostas no art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal para assegurar a ação eficaz do governo no contexto calamitoso, o Presidente da República ajuizou no Supremo Tribunal Federal a ADI 6357, pedindo para que fosse conferida interpretação conforme à Constituição aos arts. 14, 16, 17 e 24, da LRF, e do art. 114, caput, in fine e §14, da LDO do ano de 2020. Isso, em ordem a flexibilizar as restrições normativas incidentes sobre a ampliação dos gastos públicos, consistentes na estimação intertemporal do impacto orçamentário-financeiro e na instituição de medidas de compensação, em especial no que se refere à atuação do governo na mitigação dos prejuízos decorrentes da crise, através, por exemplo, do auxílio emergencial aprovado pelo Congresso Nacional e que aguarda sanção presidencial, no valor de R$ 600,00 (“corona voucher”), para os trabalhadores informais.

Com suporte na excepcionalidade do atual estado de calamidade pública, e a consequente celeridade decisória que tal cenário reclama, o Ministro-Relator da ADI, Alexandre de Moraes, deferiu monocraticamente a medida liminar para afastar a incidência dos artigos da LRF que exigem a demonstração de adequação e compensação orçamentária no tocante à criação e expansão de programas públicos voltados ao enfrentamento da pandemia.

Embora o panorama atual suscite diversos conflitos e gere inúmeras incertezas, sobretudo porque se trata de um cenário imprevisto, cujas consequências são imensuráveis, importa não perder de vista a regência constitucional relativa aos princípios que orientam a higidez orçamentária e financeira do Estado, inclusive em momentos de excepcional emergência, como este que atravessamos.

Evidentemente, a interpretação e aplicação das normas jurídicas, em especial na seara do Direito Financeiro, não pode ignorar o contexto fático sobre o qual elas incidem. Crises e pandemias são anormalidades que exigem, de fato, medidas específicas e incogitadas. No entanto, considerar as circunstâncias não significa sobrepô-las às regras de controle, transparência e planejamento que consubstanciam a noção de responsabilidade fiscal, sob pena de se conceber um Estado de exceção fiscal casuístico e desvigiado.

Destarte, o que se extrai da decisão monocrática proferida pelo STF na última sexta-feira, ao afastar a incidência das condicionantes fiscais concernentes ao aumento das despesas públicas, é que a ordenação de gastos no contexto da calamidade pública pelo coronavírus seria incompatível com a adequação orçamentária e financeira destes dispêndios, fazendo prevalecer o contexto em detrimento das exigências que emergem da própria Constituição Federal. Interpretação desconforme?

Para mais, o veredito acaba por chancelar, ainda que indiretamente, o oportunismo fiscal, quando concentra no Executivo o exercício autoimune da execução orçamentária no período de pandemia (até 31 de dezembro, nos termos do Decreto Legislativo nº 06/20), alheando-o do controle democrático que deveria incidir sobre os recursos referentes às ações governamentais expandidas ou criadas. Mas, especialmente preocupante, é a extensão dos efeitos da medida liminar aos Estados e Municípios, o que tem o potencial de acarretar sérios abusos nas finanças regionais, haja vista o maior controle político do mandatário sobre os Legislativos locais, resultando em um conhecido cenário de fiscalização frágil.

Caberá, portanto, aos Tribunais de Contas, no âmbito de suas competências fiscalizatórias estabelecidas na Constituição (art. 71), verificar a aderência das despesas executadas ao escopo referenciado pela decisão do STF, adstrito aos “programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade gerado pela disseminação da covid-19”. Ainda assim, conquanto os Tribunais tenham apresentado, nos últimos anos, aprimoramentos na tempestividade da fiscalização contábil, orçamentária e patrimonial da administração pública, o controle a posteriori de despesas já realizadas, apenas para fins de enquadramento às finalidades (genéricas) expostas na medida liminar, revelar-se-á contraproducente e, nesta medida, prejudicial ao interesse coletivo na destinação correta do dinheiro público.

A discussão em torno da chamada PEC do Coronavírus, a ser (ou não) proposta nos próximos dias, ilustra bem o impasse fiscal decorrente desse panorama emergencial, ao prever a criação de um “Orçamento de Guerra”, paralelo ao orçamento tradicional, cujo propósito seria de estabelecer dotações específicas para atender as despesas extraordinárias relacionadas à crise do coronavírus. Com a decisão proferida nos autos da ADI 6357, deve-se redobrar a atenção para que, ao fim e ao cabo, tenhamos vencido essa guerra, porém, sem precisar aniquilar o próprio exército.

*Doris de Miranda Coutinho, conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins. Doutoranda em Direito Constitucional. Mestre em prestação jurisdicional e direitos humanos. Especialista em política e estratégia e em gestão pública com ênfase em controle externo. Membro honorário do (IAB) Instituto dos Advogados Brasileiros. Escritora e pesquisadora