‘Lula está bem, embora indignado’, diz advogado

Cristiano Zanin fala sobre visita ao presidente Lula.

O advogado Cristiano Zanin Martins afirmou, neste domingo, 8, após encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que o petista ‘está bem, embora indignado’ com a condenação e execução da pena de 12 anos e 1 mês no caso triplex.

O defensor se encontrou com Lula na tarde deste domingo. Ele gravou vídeo que foi divulgado pela página oficial do ex-presidente no Facebook.

“Estive agora com o ex-presidente Lula. Ele está bem, embora indignado com a situação”, afirmou.

Zanin declarou que a prisão de Lula ‘foi decretada sem que houvesse fundamento jurídico, seja pela condenação sem base legal, seja porque a nossa Constituição não admite a pena antecipada, que foi o caso imposto a ele’.

“Ele está bem. Continuamos com as medidas cabíveis para reverter essa prisão”, afirmou.