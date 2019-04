‘Espero que inquérito não atinja procuradores’, diz Barroso sobre investigações de ofensas contra ministros

SÃO PAULO – O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse esperar que o inquérito aberto pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, para investigar notícias falsas contra o Supremo não atinja procuradores que criticaram o STF. “Eu, sinceramente, espero que não”, declarou, quando perguntado.

Barroso participa, nesta segunda-feira, 1, do evento “Estadão Discute Corrupção”, realizado na sede do jornal O Estado de S.Paulo em parceria com o Centro de Debate de Políticas Públicas (CDPP) para discutir as operações Lava Jato e Mãos Limpas.

Ao falar do inquérito, Barroso enfatizou que ameaças contra ministros são inaceitáveis. “A crítica pode ser a mais severa possível, mas não uma crítica que chega à ameaça de morte, de agressão física e de familiares.”

Na sequência, o ministro do STF destacou que, em uma democracia, não deve existir dualidade pra investigar poderosos. Ele citou que foi nomeado pela ex-presidente Dilma Rousseff, mas que não é “devedor” à petista por isso. “Torço pelo bem pessoal dela, mas não faria nada que não fosse correto para atende-la em qualquer circunstância porque não me sinto devedor a uma pessoa.”