ESG: três letras e incontáveis inovações ao mercado global

A sigla “ESG” significa Environmental, Social and Governance, em inglês. Em português temos a tradução que melhor se encaixa como “meio ambiente, social e governança corporativa”.

Em outras palavras, são critérios que as empresas, em múltiplas atuações, devem respeitar no campo social, seja promovendo igualdade de gêneros, incentivando e promovendo proteção ao meio ambiente, bem como ter uma espécie de administração que beneficie a sociedade como um todo.

A grande mudança para o ESG se deu na virada do século, por meio da iniciativa do Pacto Global lançado pela ONU, em 2004. Esse pacto foi adotado por 50 das maiores empresas financeiras do mundo e nessa época era um assunto bastante superficial que se limitava a órgãos internacionais e não chegava a alcançar as empresas.

Além do Pacto Global, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) lançados pela Organização no Acordo de Paris, em 2015, determinam 17 objetivos de desenvolvimento sustentável para as nações até 2030.

Atualmente, a adoção e divulgação de critérios ESG para qualificar relações comerciais, investimentos e financiamentos se tornou essencial no mercado. Esses critérios não apenas delimitam a atuação da empresa e sua responsabilidade no ambiente instaurado, mas servem até mesmo para atualizar o risco do negócio e demonstrar inovação na tomada de decisões.

Importante salientar que não basta que as empresas demonstrem interesse em contribuir em ações que auxiliem o meio ambiente ou que tenham uma governança sustentável. É essencial que haja validação de tais ações e, por isso, o Brasil ainda está engatinhando para o ideal de modernidade, já que apenas 16% dos negócios de pequeno porte se envolvem em projetos de sustentabilidade com supervisão de resultados, conforme indica pesquisa do Sebrae, de 2018.

Outro dado que reforça a análise acima é que 54% das pequenas empresas faz ações isoladas, pouco planejadas e sem rotina organizada, o que denota uma grande disposição de engajamento, todavia não é contabilizada na prática.

O que se percebe é que a tecnologia e a gestão de projetos nos moldes da ESG está diretamente ligada ao engajamento ambiental e social, isso porque as empresas que não contam com esse avanço acabam por deixar de balizar suas iniciativas e, por consequência, deixam também de receber inúmeros benefícios, tais como, melhora desempenho financeiro; aumento de confiança do investidor; fidelidade do consumidor; fortalecimento da imagem positiva da empresa; ampliação da retenção e satisfação de talentos; redução de custos e desperdícios; segurança de plena transparência e mitigação de riscos.

Além do mais, o mercado financeiro tem observado com maior atenção e interesse as empresas que possuem selos de validação de ações sustentáveis. Essa observação ocorre por meio de avaliações de acesso a crédito, captação de grandes investidores institucionais e a presença em fundos de destaque. Progressivamente percebe-se que ser responsável nas três esferas abre portas para a criação de valor agregado e traz benefícios aos que observam com afinco e dedicação o que a ESG exige.

Para tanto, o ESG tende a trazer grandes avanços e benesses em diversos aspectos ambientais, sociais e empresariais, mas para isso é preciso haver prova concreta de que realmente há um trabalho e um interesse concreto que precisa estar embasado em metodologias e processos processos de desenvolvimento sustentáveis e transparentes. Ou seja, não basta a produção e execução de boas ações bem intencionadas, é preciso que os programas aplicados sejam demonstrados com plena clareza de resultados e impactos gerados.

*Vanessa Salem Eid é advogada com atuação em Direito Civil/Empresarial, focada em Direito Bancário, Consumidor e Família