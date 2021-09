ESG para além da sigla: a importância do tema para empresas e a sociedade

Já ouviu falar sobre ESG? Poderíamos nos ater a dizer que ESG é a sigla para o termo inglês “Environmental, Social and Governance”, que em português significa “Ambiental, Social e Governança”. É um nome que abarca o reconhecimento por cuidar do meio ambiente, promover impacto social positivo e adotar uma conduta corporativa ética.

Dentro desta temática, são discutidos assuntos de grande relevância, como liderança sustentável, consumo consciente, economia circular e energia renovável. Trabalhar temas de sustentabilidade dentro das organizações é cada vez mais urgente, e a ideia é conseguir aumentar o impacto de ações positivas na sociedade de maneira mais ampla.

É um assunto que vem ganhando bastante notoriedade nos últimos tempos. Uma busca rápida no Google Trends (ferramenta que mostra o volume de busca sobre um determinado tema no Google) aponta que o termo atingiu, entre fevereiro e março deste ano, seu nível mais alto em 16 anos. A procura foi 4 vezes maior que a média de 2020 e 13 vezes superior à de 2019.

O cliente/consumidor de hoje espera muito mais das empresas, somente a qualidade do produto ou serviço já não são mais o suficiente para a tomada de decisão sobre a compra ou contratação, isso já ficou no passado. Saber se uma empresa tem responsabilidade ativa com a sociedade pode ser um diferencial para fechar negócio. O Relatório Varejo 2021, uma pesquisa da Adyen conduzida pela Opinium Research LLP, com mais de 125 mil consumidores de 16 países, tem dados interessantes sobre o tema.

82% das pessoas afirmaram que fatores como contribuições para a comunidade, preocupação com o meio ambiente e pagamentos justos para funcionários influenciam na decisão de compra. 71%, ainda, comentaram que pretendem continuar comprando de negócios locais para que eles continuem abertos e em funcionamento durante a pandemia. Notamos aqui que o fator preço já não importa para essas pessoas. O que vale é o impacto positivo que as empresas causam.

A pegada de carbono é outro assunto importante. Muitas empresas começaram a ter iniciativas para diminuir os impactos de suas atividades ou, então, compensar de alguma forma – como é o caso de investimentos em reflorestamento e melhor destinação dos resíduos sólidos, por exemplo.

As iniciativas e possibilidades são muitas quando o assunto é ESG, mas o mais importante é caminhar para um mundo onde não exista nem mais a separação entre empresas ESG ou não. A meta é que todos tenhamos cada vez mais consciência da nossa responsabilidade, como um todo, com o planeta e com as pessoas.

Independentemente do setor em que atuam, do tamanho ou de seus objetivos, as empresas precisam gerar valor – não somente financeiro, mas de consequências positivas para o planeta e para a sociedade.

O ESG nada mais é que a Entrega de uma Sociedade Melhor para as Próximas Gerações. E sua empresa, está nesse caminho?

*Daniele Lopes, gerente de Growth Marketing da Total Express