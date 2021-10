ESG na Nova Lei de Licitações: infraestrutura pode ser o vetor da transformação

Na era pós-pandemia, a qual estamos felizmente caminhando, o mundo passa a olhar mais atentamente para as políticas de ESG com o intuito de conter o aquecimento global e outros males causados pela ação irresponsável do homem com a natureza. O debate vem ganhando musculatura e o capital assume um novo protagonismo: o de investir em projetos com sustentabilidade.

O setor de infraestrutura pode ser o grande motor dessa mudança. Isso porque a depender das escolhas da Administração Pública é possível a implantação de ativos sustentáveis, como aqueles que priorizam a eficiência energética ou utilizam 100% de materiais recicláveis. A chamada infraestrutura cinza, aquela que se utilizada do concreto, deve estar em harmonia com a infraestrutura verde, que assegura cuidado para o meio ambiente natural garantindo a qualidade do ar e dos recursos hídricos locais.

Nesse contexto, a Nova Lei de Licitações sancionada em abril deste ano traz algumas mudanças importantes nas contratações da Administração Pública que impactam diretamente na escolha de empresas privadas engajadas em ESG. Do ponto de vista ambiental, a lei trouxe mais clareza sobre critérios para que a Administração Pública aja de acordo com o princípio do desenvolvimento sustentável positivado na Constituição Federal. Exemplo disso é a previsão de que as licitações deverão respeitar a disposição ambientalmente correta e utilização de produtos que comprovadamente favoreçam a redução do consumo de energia e dos recursos naturais.

Ainda nesse aspecto, a nova lei mudou a lógica das contratações, que antes se pautava exclusivamente pelo critério econômico para a seleção da melhor proposta, para incluir que os custos indiretos para a Administração Pública, tais como despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado deverão considerados.

Sob a perspectiva da governança, as licitação de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto (acima de R$ 200 milhões) será obrigatório a implementação de um programa de integridade pelo vencedor em até seis meses. O desafio, no entanto, é garantir que esses programas sejam eficazes para prevenir, detectar e remediar atos em não conformidade, e não apenas um programa de gaveta simulando uma realidade jurídica.

Por fim, outra inovação da Nova Lei de Licitações foi no aspecto social ao introduzir como critério de desempate do certame a adoção por parte das licitantes de políticas de equidade de gênero. Ação absolutamente necessária em um país em que as mulheres ainda são marginalizadas de diversos setores da economia, como o de infraestrutura, por exemplo.

Importante destacar que o mesmo dispositivo elenca também como critério de desempate a existência de programas de integridade, que na prática engloba os valores de sustentabilidade e social, com políticas específicas para cada uma dessas áreas. Mas a opção do legislador de destacar a questão de gênero do social foi bastante acertada para dar a ênfase necessária ao tema.

A efetividade dos avanços ESG na Nova Lei de Licitações e o seu impacto no setor de infraestrutura ainda dependerá de uma série de regulamentações, gestão eficiente e controle. Entretanto, seis meses depois de sua edição não parece um exagero concluir que as empresas que adotarem os critérios de ESG em sua estratégia estarão mais preparadas para competir nas licitações públicas de agora em diante.

O fato é que o Brasil ainda é extremamente carente em infraestrutura. Para se ter uma ideia, o último relatório anual do Infra 2038 mostrou que em 2020 o país investiu apenas 1,55% do PIB em infraestrutura. Para que tenhamos competitividade internacional e cheguemos próximo das 20 melhores do mundo é necessário investir pelo menos R$ 339 bilhões em infraestrutura por ano. Daí é possível enxergar o tamanho da oportunidade que o Brasil tem de investir de forma sustentável e se tornar um ator competitivo na cena mundial. Claro que isso depende de vontade política de fazer essa transformação.

Por fim, o que se percebe é que aos poucos um novo paradigma jurídico e comportamental vem sendo construído pela sociedade no sentido de perceber que as empresas não estão sozinhas no mundo, mas só existem porque há pessoas, meio ambiente, parceiros e clientes. Nesse ponto, o papel da Administração Pública para fomentar a transição ecológica é fundamental.

Se o Nobel em economia Milton Friedman afirmou na década de 70 que o “negócio dos negócios são os negócios”, numa visão pragmática do lucro acima de tudo, certamente estamos passando para um capitalismo no qual o propósito e o lucro da empresa se alinham. É a regra do triple P: Purpose plus profit.

*Rodrigo de Pinho Bertoccelli, mestrando em Direito Público pela FGV. Graduado e especialista em Direito Processual Civil pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Diretor no Instituto Não Aceito Corrupção. Professor e advogado em São Paulo. Sócio no Felsberg Advogados

Este texto reflete única e exclusivamente a opinião do(a) autor(a) e não representa a visão do Instituto Não Aceito Corrupção

Esta série é uma parceria entre o blog e o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac). Acesse aqui todos os artigos, que têm publicação periódica