ESG: as três letras que podem salvar o planeta!

Há muito uma capa de revista não estremecia tanto. Com a impactante sentença “as três letras que não salvarão o planeta”, o The Economist balançou o mercado global de ESG (os investimentos socioambientalmente responsáveis, alçados recentemente à condição de nova coqueluche dos portfolios).

Estes são os termos do debate: de um lado, a preocupação com o futuro dos mercados globais diante dos índices alarmantes de emissão de carbono levou gestores e investidores a valorizar os papeis ESG, a reestruturar deveres fiduciários e a reavaliar a performance gerencial com base na sustentabilidade da atividade empresarial; por outro, os indicadores ESG não têm oferecido maior clareza sobre o “retorno do investimento verde” (green return), nem tampouco apontado para soluções mais convincentes sobre a compensação das perdas pela reversão do impacto negativo da cadeia de produção.

É bem verdade que as práticas ainda não superaram a mera adequação formal das políticas internas, elas não atacam com maior consistência a compartimentalização dos indicadores nos sistemas de gestão empresarial. Também tem razão o The Economist, ao destacar que o risco que se corre é simplesmente reproduzir os incentivos superficiais e medidas orientadas a retornos de curto prazo.

A matéria especial do The Economist mostrou que ninguém até o momento explicou com maior clareza como as emissões de carbono impactam o S (social) e o G (governança). Pior ainda, as ações podem ser reduzidas com alguma facilidade à “lavagem de reputação” (corporate greenwashing), paliativo para manipulação de mercados ou ainda fraude na emissão de papéis ESG sem lastro operacional.

Contudo, preocupa que um veículo de tamanho prestígio como o The Economist tenha esvaziado uma ideia de forma tão pouco propositiva. O problema é que o periódico se concentrou na performance financeira, mas não analisou as possibilidades de uso legítimo dos recursos empresariais para a implementação de práticas sustentáveis. Mesmo com todas as críticas, a abordagem deles peca ao negligenciar o mercado ESG como um espaço privilegiado para a elaboração de soluções alternativas.

Segue havendo muita expectativa com relação às possibilidades de inovação neste mercado de ESG no Brasil. De nada adianta, porém, replicar “fórmulas universais” de descarbonização, quando a emissão de carbono é bem pouco significativa no Sul Global. Novas métricas e indicadores mais realistas deveriam reorientar a transição energética e a compensação de perdas diante da reversão da cadeia de produção, uma oportunidade bastante especial para podermos engajar o “Norte” que coabita entre nós.

Mais importante do que o resultado das finanças é a capacidade de controle da cadeia de produção, combinando, com inteligência, as práticas empresariais sustentáveis com efetiva fiscalização por parte das autoridades públicas. O ponto de partida da reversão de práticas indesejáveis é o reconhecimento de seu impacto negativo, delimitando o alcance do comportamento socioambientalmente danoso em criterioso mapa de materialidade, que permita verificar lógicas operacionais reversíveis. Depois disso, o desafio é monitorar se “o que se diz fazer nos relatórios de sustentabilidade” é “realmente feito”.

Uma nova geração de gestores pode querer superar o senso comum do imediatismo e da lógica predatória da maximização do valor dos investidores, à indiferença de seu custo moral. Quem sabe não possamos aproveitar esta oportunidade e passar a limpo a última década do G e, com um pouco mais de humildade, assumir que intervenções qualificadas no S podem ser essenciais para práticas empresariais mais sustentáveis.

Talvez assim as três letras possam salvar o planeta!

*Eduardo Gussem, 57, foi procurador-geral de Justiça no Estado do Rio de Janeiro

*Eduardo Saad-Diniz, 39, professor da Universidade de São Paulo (Ribeirão Preto/PROLAM)