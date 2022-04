Escravidão, improdutividade e corrupção no Brasil

Um dos princípios básicos da formação de uma sociedade moderna é a relação do indivíduo com o mundo do trabalho. Para Karl Marx, em trecho extraído d’O Capital, “o trabalho é, antes de tudo, um processo entre o homem e a natureza, processo este em que o homem, por sua própria ação, medeia, regula e controla seu metabolismo com a natureza” (2013, p. 255). Influenciado integralmente pelo espírito hegeliano, Marx compreende o trabalho a partir de uma relação de uso a partir da transformação do trabalho em valor e mercadoria. Ampliando tal conceito, Max Weber, que nos legou um trabalho inacabado a acerca da ideia de mercado em Economia e Sociedade, compreende a relação entre homem e trabalho a partir das esferas sociais e culturais, resultando na própria dimensão da modernidade. Para além da lógica da exploração marxiana, Weber afirma que “a comunidade de mercado como tal constitui a relação vital prática mais impessoal que pode existir entre os homens” (2004, p. 421). Para ambos os pensadores alemães, interessados na organização social advinda com o sistema capitalista, o trabalho enquanto valor (econômico e moral) determina a diferença entre uma sociedade tradicional e uma sociedade moderna. Seus escritos nunca camuflaram os desprezos que ambos nutriam pelas nações e regiões avessas a tais processos.

Somadas as duas trajetórias, Marx e Weber observaram quase todo o século XIX e o desenvolvimento das relações capitalistas no mundo ocidental. Durante esse período, enquanto Alemanha, França, Inglaterra, Holanda e parte dos EUA disputavam terrenos e tecnologias, o Brasil priorizava a escravidão como lógica fundamental da racionalização do trabalho e suas relações com os valores de uso e troca dos escravos transformados em mercadoria de baixo valor agregado, em um sistema-mundo que abandonava a escravidão como fator de produtividade moderna. No caso brasileiro, o valor do trabalho escravo era medido a partir de uma relação de produção baseada em atos juridicamente ilegais.

Em 1834, foi aprovada a primeira lei brasileira que visava coibir o tráfico de escravos no país. Conhecida como Lei Feijó, o documento contribuiu para um desmantelamento da estrutura oficial do mercado negreiro, porém foi ainda mais eficaz na construção de um moderno aparato contrabandista, nunca antes visto nas Américas. O historiador Bruno Rodrigues de Lima, pesquisador no Instituto Max Planck, em Frankfurt, estima que somente 11.000 dos 750.000 escravos que chegaram ao Brasil foram apreendidos após a decretação desta lei. Qualquer semelhança com o atual enfrentamento ao tráfico de drogas no Brasil não é mera coincidência. Ademais, ao contrário das teses clássicas que afirmavam ser a escravidão uma prática exercida somente pelas elites brasileiras, ela foi instrumento de toda a sociedade, inclusive de homens e mulheres libertos.

Fruto de uma prática ilegal e corrupta no século XIX, o trafico de escravos, enquanto prática econômica e fator de ascensão social, moldou a relação entre trabalho e sociedade moderna em nosso país, influenciando, inclusive, nos dias atuais. Como um dos exemplos, mesmo em diversos concursos públicos, constituídos a base de toda impessoalidade possível, o Brasil adotou praticas ilegítimas capazes de desmantelar diversas regras instituídas em editais “para inglês ver”. Embora o Brasil, desde os tempos coloniais, tivera um amplo regime de trabalho livre, com uma considerável circulação de mercadorias, o status da escravidão sempre depreciou a qualidade do valor-trabalho. Diante disso, todo o nosso sistema educacional acabou por reproduzir uma lógica ineficaz de produtividade, priorizando sempre a relação hierárquica e personalista em detrimento de um ensino republicano e produtivo. Por isso é tão difícil compararmos trajetórias de países que deram um salto qualitativo na educação e no combate à corrupção ao longo do século XX, pois em sua maioria, tais nações não legitimaram a corrupção enquanto sistema de vida em dissonância com a constituição, como ocorreu com a nossa Carta de 1824. Sendo assim, a produtividade do trabalho não se consolidou como um fator determinante para as relações sociais em nosso território. No lugar da impessoalidade e da produção, vociferou em nossas terras as relações pessoais, baseadas nos favores e na obrigação.

*Victor Missiato, doutor em História pela Unesp (Franca), professor do Colégio Presbiteriano Mackenzie/Tamboré e membro do Grupo Intelectuais e Política nas Américas (UNESP/Franca)

