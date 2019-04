Escola não pode ser despejada de imóvel mesmo com fim do contrato de locação, decide Justiça

O Instituto Ânima de Educação continuará no imóvel após a Justiça indeferir um pedido de despejo movido contra o colégio particular localizado em Goiânia. Os locadores solicitaram a retomada do imóvel depois de esgotado o prazo de locação previsto em contrato.

A decisão é da juíza Rozana Fernandes Camapum, da 17.ª Vara Cível e Ambiental de Goiânia.

A escola alegou, por meio de seu advogado, Arthur Rios Júnior, que o despejo não pode ocorrer, uma vez que apresenta uma condição especial prevista em lei – ser uma instituição de ensino.

A instituição locou o imóvel mediante contrato com prazo determinado, que expirou em abril de 2015. Os locadores não demonstraram interesse em manter o contrato e entraram com a Ação de Despejo buscando a entrega do edifício.

Segundo o argumento da defesa do Instituto Ânima de Educação, a locação de um imóvel para funcionamento de estabelecimento de ensino ‘só pode ser rescindida em determinadas situações como prática de infração legal ou contratual, acordo mútuo e inadimplência’.

Rios Júnior se baseia nos artigos 53 e 9 da Lei do Inquilinato (8.245/91), além de entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A juíza acolheu o pedido da escola. “Ante o exposto, julgo improcedente o pedido contido na inicial, por entender como inaplicável a ação de despejo por denúncia vazia perante a condição especial da instituição.”