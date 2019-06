‘Escândalos falsos não vão interferir na missão’, avisa Moro

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou, nesta quarta-feira, 12, que ‘escândalos falsos não vão interferir na missão’ de reduzir a criminalidade no País. “Precisamos trabalhar para a redução ser permanente e constante.”

Por meio de suas redes sociais, Moro voltou a reagir ao vazamento de mensagens atribuídas a ele com o coordenador da força-tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Os textos foram divulgados pelo site The Intercept, em reportagens sobre suposta orientação do ex-juiz da Operação e os procuradores do Paraná.

Ao comentar a redução da violência, Moro afirmou: “mesmo com a redução, os números ainda são altos, precisamos trabalhar muito mais”.

Ajudaria a aprofundar a queda a aprovação do projetoanticrime, mas respeitamos a prioridade da NovaPrevidência; hackers de juízes, procuradores, jornalistas e talvez de parlamentares, bem como suas linhas auxiliares ou escândalos falsos não vão interferir na missão”, afirma.