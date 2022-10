Escalada de assédio na reta final das eleições torna ‘doentio’ ambiente do trabalho, alerta procurador-geral

Destacando a escalada de denúncias de assédio eleitoral em 2022, o procurador-geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira, vê uma ‘banalização’ da prática nas eleições deste ano. Segundo ele, as ameaças feitas aos trabalhadores, para que votem nos candidatos escolhidos pelos empregadores, estão ocorrendo ‘como se fossem normais’.

“Parece que o empregador entende que ele tem o poder de forçar esse voto do trabalhador. Como se ele fosse obrigado a só trabalhar para você se ele agradar de alguma forma, votando nos seus candidatos”, pondera.

Em entrevista ao Estadão, o chefe do MPT diz que chama atenção a ‘fragmentação e a velocidade’ dos casos de assédio eleitoral. Até a tarde de sexta-feira, 14, faltando duas semanas para o segundo turno, o órgão já havia recebido 294 denúncias.

Em 2018, foram registrados 212 casos, envolvendo 98 empresas, em todo pleito. “Percebendo que ainda falta bastante tempo para a prática de mais casos de assédio, com certeza a gente vai superar e muito esse número”, indica Pereira.

Segundo o procurador, o aumento no número de relatos de assédio eleitoral não só fez as ‘previsões’ do MPT sobre o pleito caírem por terra, mas motivaram a elaboração de uma cartilha para a atuação de procuradores em todo país, além da instalação de um gabinete de crise.

O cenário também chamou atenção do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, que anunciou uma reunião com os Ministérios Públicos Eleitoral e do Trabalho. Segundo Pereira, o encontro vai ocorrer ainda nesta semana.

Integrante do MPT desde 1993, o procurador destaca os impactos do assédio eleitoral sobre os trabalhadores, apontando que a conduta não só fere diretamente a cidadania, ao tentar dificultar ou impedir o exercício do voto. Segundo Pereira, o assédio eleitoral gera ‘claras’ repercussões dentro do ambiente de trabalho, que se torna ‘doentio’ e sujeito a conflitos, podendo até causar o adoecimento dos colaboradores.

Pereira destaca a necessidade de reação das instituições ao assédio eleitoral e indica os diferentes caminhos para que os empregados possam denunciar as condutas ilegais. “Tem que gravar tudo, demonstrar que não concorda e buscar as instituições para denunciar”, diz.

Por outro lado, ele destaca que ‘o principal’ é que seja garantido um ambiente de trabalho saudável, ‘no qual não haja nenhuma vinculação para quem você vai votar, como empregado, em relação ao que você produz ao seu empregador’. “Os empregadores têm que entender que eles pagam pelo trabalho dos seus empregados, e não pelo o que ele vota ou deixa de votar”, ressalta.

A Procuradoria já fechou uma série de termos de ajustamento de conduta e entrou com ações por assédio eleitoral neste pleito. No início do mês, o braço do MPT no Pará fechou o cerco a um empresário apoiador do presidente Jair Bolsonaro que tentou comprar, por R$ 200, os votos de trabalhadores de sua cerâmica. No Paraná, o órgão entrou com ação contra empresa que anunciou corte de 30% no quadro de funcionários caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja eleito.

Ao Estadão, Pereira ainda descreveu os casos que configuram assédio eleitoral, explicou quais os procedimentos e encaminhamentos dados pelo Ministério Público do Trabalho após as denúncias e fez alertas sobre outras condutas vedadas aos empregadores. Leia a seguir a íntegra da entrevista:

ESTADÃO: Quais os principais casos de assédio eleitoral que têm sido recebidos pelo Ministério Público do Trabalho e como eles são encaminhados?

PROCURADOR-GERAL JOSÉ DE LIMA RAMOS PEREIRA: O assédio eleitoral é toda prática que você faz coagindo, intimidando ameaçando, humilhando ou constrangendo o trabalhador, seja ele empregado efetivo, terceirizado, estagiário, aprendiz e até candidatos a emprego. Muitas vezes nem é empregado ainda, mas só para buscar um emprego você exige que eles votem em determinados candidatos. Também atinge até mesmo trabalhadores voluntários e fornecedores. E o assédio eleitoral se desenvolve de várias maneiras. O que nós encontramos foram situações em que a empresa enviou um comunicado afirmando que vai reduzir postos de trabalho se determinado candidato fosse eleito. Também encaminhando a fornecedores que vai reduzir em 30% do que foi contratado se determinado candidato for eleito. E várias situações de exigir que o empregado vote no candidato sob pena de perda do emprego, redução de algum posto de trabalho. Ou também o contrário, oferecendo vantagem financeira, seja um parte do salário, seja R$ 200. E isso pode ocorrer quando se chama o empregado sozinho, se junta todos os empregados em uma área da empresa, interna ou externa, e se relata que eles têm obrigação de votar e um candidato. Também pode ocorrer também nas redes sociais, no teletrabalho e na própria empresa. Essas concessões ou promessa de benefício e vantagens, essas ameaças e violências, são consideradas assédio eleitoral.

ESTADÃO: Houve algum tipo que se destacou esse ano?

JOSÉ DE LIMA RAMOS PEREIRA: São primeiro as ameaças que estão ocorrendo que como se fossem normais. Porque o assédio eleitoral é uma violência na relação de trabalho. Seja quando a pessoa está trabalhando, seja de forma remota, seja até em contato por telefone ou mensagem. Há uma normalização, uma banalização do assédio nessas eleições. Parece que o empregador entende que ele tem o poder de forçar esse voto do trabalhador, como se ele fosse obrigado a só trabalhar para você, se ele agradar de alguma forma, votando nos seus candidatos. Então, talvez a banalização dessa forma de ameaças e constrangimentos é o que chama mais atenção.

ESTADÃO: Houve aumento de denúncias e casos de assédio eleitoral?

JOSÉ DE LIMA RAMOS PEREIRA: Podemos fazer a comparação com 2018, onde houve 212 denúncias, envolvendo 98 empresas. Hoje nós chegamos ao número de 294, neste exato momento, em que não tem nenhuma região do País imune deste assédio. Há um aumento muito grande, considerando que faltam duas semanas para terminar o período eleitoral, com o segundo turno no dia 30. Então, percebendo que ainda falta bastante tempo para a prática de mais casos de assédio, com certeza a gente vai superar e muito esse número. A fragmentação, a velocidade desses atos de assédio e a banalização desses mesmos constrangimentos é que chama bastante atenção nessa eleição.

ESTADÃO: Qual a avaliação do sr sobre o impacto dessas condutas?

JOSÉ DE LIMA RAMOS PEREIRA: Primeiro você dificulta ou tenta impedir o exercício ao voto só porque a pessoa é sua empregada. Ferindo a cidadania. Porque se você perde o direito de você escolher o seu candidato e tem que escolher o candidato do seu o empregador apenas porque é seu empregador com certeza sua cidadania é afetada. Segundo é o impacto de você ter um ambiente de trabalho totalmente doentio, porque você vai ter repercussão. Muitas pessoas entendem a política como uma forma até mesmo de vida, tanto que laços familiares, de amizades estão sendo afetados pela política. Para demonstrar que isso tem um valor para as pessoas. Então, na hora que você força isso, cria um ambiente doentio, tira a sanidade mental da pessoas, porque são emotivamente afetadas. Pode trazer até mesmo adoecimento. Os impactos são claros e vão ocorrer. Não vai sair barato ou de graça um ato desse vai ter repercussão dentro do ambiente de trabalho e com certeza com conflitos.

ESTADÃO: A que questões o trabalhador deve estar atento?

JOSÉ DE LIMA RAMOS PEREIRA: Primeiro você tem que demonstrar que não concorda, ou gravar, em áudio ou vídeo, uma proposta ou exigência dessa. Porque às vezes o empregador, em vez de constranger, ele vai dizer que quer premiar você. Então tem que gravar tudo, demonstrar que não concorda e buscar as instituições para denunciar. O Ministério Público do Trabalho está recebendo todas denúncias no site, e é preciso ter cuidado para ver se o site mesmo do Ministério Público, sob pena de você não conseguir encontrar a forma certa de fazer a denúncia. Agora não tenha dúvida que o principal é que a gente tenha garantido que os empregadores mantenham um ambiente de trabalho saudável, em que não haja nenhuma vinculação para quem você vai votar, como empregado, em relação ao que você produz ao seu empregador. Os empregadores têm que entender que eles pagam pelo trabalho dos seus empregados, e não pelo o que ele vota ou deixa de voltar.

Além disso, é necessário que no dia 30 de outubro as empresas liberem os trabalhadores para exercer o seu direito ao voto. Qualquer impedimento ou embaraço a esse exercício do voto é um ilícito também trabalhista, que poderá ter repercussões dentro da empresa. No momento em que ocorrer isso, nós iremos atuar, investigando e apurando e se for necessário ajuizando ações para garantir que o trabalhador possa exercer sim o seu direito cidadão e votar. Não adianta o empregador liberar o empregado meia hora antes de fechar as urnas, é o mesmo que não liberar. No momento que o trabalhador quer exercer o direito ao voto, o empregador tem que liberar.

Também é preciso lembrar que o empregador não pode distribuir ou expor material de propaganda eleitoral nas empresas e fazer com que os seus empregados usem bonés, casacos, camisetas, qualquer uniforme com referência a candidatos. Isso não é permitido.

ESTADÃO: Como funciona a responsabilização desses casos de assédio eleitoral?

JOSÉ DE LIMA RAMOS PEREIRA: Você faz a denúncia, o procurador ou procuradora instaura o procedimento preparatório de inquérito e faz uma notificação ao empregador para ouvi-lo, ouve testemunhas e propõe a assinatura de um termo de ajustamento de conduta para que ele se comprometa, se obrigue a não fazer mais esse ato e também indenize pelo dano moral coletivo praticado pelo ato de assédio. Há todo um processo que o MPT faz e também encaminha todas essas notícias de fato e de ilícitos ao Ministério Público Eleitoral e o Ministério Público estadual para que eles analisem a possível prática de crime, em suas atribuições. A atribuição dessa análise é do Ministério Público eleitoral, que deverá sim buscar fazer um investigação. O que nos ajuda nesse receber esses tipos de casos é o fato de termos uma estrutura com capacidade de receber denúncias do Brasil inteiro. Por isso que as denúncias estão aparecendo, infelizmente com a velocidade bem maior do que nós esperávamos.

ESTADÃO: Houve uma organização diferente, dentro do MPT, para o tratamento desses casos?

JOSÉ DE LIMA RAMOS PEREIRA: Realmente, entre o primeiro e o segundo turno houve um aumento desses casos, e isso chamou atenção do MPT. Pensávamos, inicialmente, que não ia ter nenhum acréscimo ao que houve em 2018, mas nossas previsões foram totalmente afastadas. Houve realmente um aumento muito grande e a necessidade inclusive da criação de um gabinete de crise. Fizemos a instalação dele, em relação ao tema do assédio eleitoral, que está bem multiplicado e com uma velocidade muito grande de denúncias. Fizemos também uma nota técnica pela Coordenadoria responsável para essa própria ação de oportunidades de igualdade na relação de trabalho, que especifica para todos os procuradores e procuradoras as sugestões de encaminhamento, como recomendações, tentativas de ajuste de conduta e também de ação civil pública. Mas a ideia do Ministério do Trabalho, é que – não estamos nem preocupados com o valor do dano moral – é ato em si fique proibido e que haja uma pedagogia. Quando você pega uma condenação de um empregador por um ato de assédio, é para que outros sejam inibidos a fazer a mesma situação. Se não houver reação das instituições, do Ministério Público, da Justiça, a essas situações, imagina. Você vai ter prejudicado direitos e a liberdade de votar e isso não pode ocorrer.

ESTADÃO: Como se dá o funcionamento do gabinete de crise?

JOSÉ DE LIMA RAMOS PEREIRA: É um gabinete voltado para articulação e de consultas, para que a gente possa atuar, de uma forma organizada, acertada e concertada. Sempre tendo a ideia de possibilidades de os colegas terem condições, material humano, acesso a dados, para terem ideia do que se vai fazer. Encaminhando peças do que está acontecendo, saber em que há mais ocorrências. Há uma necessidade de você aprimorar a sua forma de atuação. Então a nossa ideia com o gabinete de crise é exatamente essa, aprimorar e dar melhores condições de atuação para os procuradores e dar à sociedade brasileira mais uma instância de solução desses problemas que aparecem.

ESTADÃO: O ministro Alexandre de Moraes fez ponderações sobre o assédio eleitoral e citou uma reunião com o MPT sobre o tema. Já há uma data?

JOSÉ DE LIMA RAMOS PEREIRA: Encontrei o ministro Alexandre na posse do ministro Hélio Bento, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e está sendo acertada uma data na próxima semana, possivelmente na terça-feira. Ainda faltou combinar. Para que possa reunir o ministro Alexandre de Moraes, o vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet e o procurador-geral do Trabalho que sou eu. Então isso tudo para uma articulação necessária e imprescindível para que as instituições conversem, dialoguem, para que cada uma possa fazer a sua parte em um todo mais efetivo. Você vê que um ato só poderá inteirar reflexos em várias instâncias. É interessante se reunir e buscar a melhor força de retrabalho e fornecer dados um para o outro para ser mais efetivo.

ESTADÃO: Quais os caminhos para se aprimorar o combate ao assédio eleitoral?

JOSÉ DE LIMA RAMOS PEREIRA: Primeiro essa articulação interna nossa, no gabinete de crise, o fortalecimento das coordenadorias do MPT, e também essa articulação externa, com outras instituições, fazendo parcerias com a Justiça eleitoral, como nós temos com a Justiça Militar, com o Conselho Nacional do Ministério Público. Para que a gente possa fortalecer o Ministério Público como um todo. Porque aqui não há só atuação do Ministério Público do Trabalho, há a atuação de outros MPs e das Justiças, seja do trabalho, estaduais, eleitoral. Para que possam fazer o trabalho de forma mais efetiva e eficaz. Se juntarmos esforços, com certeza seremos mais rápidos na resposta.