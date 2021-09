Escalabilidade: como o profissional tributário pode se antever aos desafios

Lidar com questões regulatórias é um dos principais desafios que as empresas enfrentam no Brasil. As regras para recolhimento de impostos, as obrigações para importação e exportação de insumos e de produtos ou as necessidades legais podem variar bastante nos diferentes países, cidades e estados em que uma corporação produz e comercializa seus produtos. Temos, no País, uma média histórica de cerca de 70 alterações regulatórias diárias, integrando as esferas municipal, estadual e federal. Imagine a dificuldade de uma companhia que atua em diferentes estados da União para se manter em conformidade, tendo que lidar com tantas mudanças regulatórias que impactam direta e indiretamente o negócio.

São fatores como estes que, segundo o The World Bank, fazem com que as empresas brasileiras sejam as que mais consomem tempo e recursos para preparar, declarar e pagar impostos. Por aqui, cerca de 1.500 horas anuais são dedicadas a esses processos, segundo o estudo.

Nas últimas décadas, os departamentos tributários e de tecnologia das empresas de todos os tamanhos e indústrias têm trabalhado em conjunto para aumentar o desempenho e assertividade, atrelando o seu desempenho à perspectiva dos departamentos financeiros e dos boards diretivos. O foco é claro: alinhar os avanços táticos e estratégicos buscando soluções com menores custos gerais e com uma cobertura global. E a transformação digital, acelerada e ampliada pela pandemia, tornou os desafios ainda maiores, mais urgentes e mais complexos.

Aos desafios estruturais, somam-se ainda os desafios de novos contextos que nos afetam hoje e no amanhã. Grande parte das executivas e executivos tributários se sobrecarregam hoje em customizações, diferenciações e checagens que se alteram de unidade federativa a unidade federativa, de país a país, de indústria a indústria. Como dar conta de identificar e se antecipar aos desafios de forma estratégica, abordando as mesmas questões de 27 formas diferentes (para atender a cada uma das UFs do Brasil) ou quase duzentas vezes, considerando distintos países? Diante de tantas demandas (e riscos nelas implicados), aquelas 1.500 horas anuais parecem ainda insuficientes. Os desafios crescem exponencialmente, enquanto nossos recursos seguem limitados.

É aí que a escalabilidade se torna essencial. Mais do que fórmulas ou soluções mágicas, é a mentalidade escalável permite buscar soluções que resolvam um problema gerando um modelo replicável a toda uma ramificação de complexidades. Isso é essencial para preservar recursos e, finalmente, focar no caminho adiante, antecipando soluções, oportunidades e tendências.

E como aliada indispensável está a tecnologia, aplicada com precisão para replicar, automatizar e atualizar as demandas e processos para além das possibilidades humanas. Sejamos honestos, já estamos muito além do ponto em que seria humanamente possível dar conta. E isso não indica que estejamos obsoletos, mas que nosso foco talvez esteja.

No âmbito tributário, motores de cálculo estão entre as soluções mais procuradas. Confiáveis, baseados na nuvem, e potentes, eles determinam os impostos indiretos sobre vendas e compras. Também permitem economizar o tempo com as atualizações. Essenciais para a conformidade, esses motores são integrados em um único software, permeando as regras necessárias por produto ou serviço, para garantir oportunidades precisas e em conformidade com os principais requerimentos brasileiros.

Automatizações e atualizações rodam em segundo plano, para que a capacidade de processamento dos times e dos profissionais tributários seja direcionada de forma otimizada e efetiva, indo além das obrigações fiscais para uma ação mais efetiva.

A utilização precisa das ferramentas tecnológicas mais sofisticadas diminui em muito a sobrecarga do profissional tributário, uma vez que esses motores de cálculo podem trazer uma redução massiva das horas de trabalho dedicadas ao processo de preparar, declarar e pagar impostos. Apenas com a pesquisa tributária atrelada à inserção de dados em diversos ERPs e sistemas, é possível reduzir até 24% do tempo total gasto, cerca de 360 horas. Assim, é possível diminuir também as preocupações cotidianas para garantir a parceria com nossos clientes, contribuindo não só para a realização das suas atividades, mas também na sua capacidade de avançar em sua carreira, assumindo desafios ainda mais estratégicos e, claro, formando uma equipe produtiva e fluente em tecnologias simples, ágeis e integradas.

A tecnologia por si só não resolverá todos os problemas. Mas a integração, visão em tempo real e precisão que ela possibilita, são essenciais para que o profissional tributário possa resolvê-los de forma efetiva, escalável e estratégica.

*Luciano Schorck Idesio, líder do Segmento de Corporates na Thomson Reuters Brasil

*Kleber Amaro, líder LATAM do time de especialistas tributários responsáveis pelo conteúdo da solução ONESOURCE® Determination para mais de 42 países, entre eles Brasil, México e Argentina