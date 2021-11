Erinaldo Dantas é reeleito presidente da OAB no Ceará

O advogado Erinaldo Dantas foi reeleito nesta quarta-feira, 17, presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE).

Nas redes sociais, o advogado agradeceu: “Muito obrigado a todos e todas que acreditaram nas nossas propostas e referendaram o nosso trabalho. Agora somos uma equipe que trabalha por toda a advocacia independente do seu voto”.

Dantas, que também é professor de Direito Tributário, estará à frente da OAB-CE no triênio 2022-2024. Ele disputou as eleições internas com os advogados Sávio Aguiar e Daniel Aragão.

Participaram da votação os advogados inscritos e em situação de quitação com a anuidade da categoria. Em Fortaleza, a votação ocorreu no Centro de Eventos.