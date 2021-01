Erika Hilton pede a Covas e a Doria informações sobre estoque de oxigênio, seringas e agulhas em São Paulo

A vereadora Erika Hilton (PSOL-SP) enviou requerimentos ao prefeito de São Paulo Bruno Covas e ao governador João Doria, solicitando informações sobre a quantidade de oxigênio e outros insumos disponíveis para o atendimento de pacientes internados com a Covid-19 no Estado.

A parlamentar também fez questionamentos sobre o estoque dos insumos necessários para a vacinação contra o Sars-Cov-2, prevista para começar no próximo dia 25. Segundo Érika, as informações são de interesse público.

A solicitação se dá após a explosão de casos de coronavírus no Amazonas, que viu o número de novas internações dobrar nas últimas duas semanas e cuja capital, Manaus, enfrenta falta de oxigênio para atender a todos os pacientes.

“São Paulo, como maior estado do país, tem o dever de auxiliar a salvar vidas não só em nosso território, evitando aglomerações, como, na medida do possível, auxiliar municípios e estados onde a situação está completamente fora de controle. Só podemos efetivar essas necessidades se estivermos completamente planejados”, registrou a vereadora no requerimento.