‘Era para deixar os pacotes em cima da mesa’, diz assessor de deputado preso no Rio

Em depoimento à Polícia Federal, no Rio, um assessor do deputado estadual Paulo Melo (MDB) – parlamentar preso desde novembro de 2017 – disse que pode ter recebido ‘encomendas’ com valores em espécie para o emedebista. Fabio Cardoso Nascimento declarou que era ‘recomendado’ que ele deixasse os pacotes em cima da mesa ‘sem abrir’.

O assessor e sua irmã Andreia Cardoso do Nascimento, suspeitos de receber propina para Paulo Melo, foram presos pela primeira vez na Operação Cadeia Velha, investigação que capturou também o próprio deputado, e ficaram custodiados por nove meses. Eles foram soltos por decisão do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região (TRF-2), em 22 de agosto.

Menos de três meses depois de deixarem a cadeia, Fabio e Andreia foram alvo de busca e apreensão da Operação Furna da Onça, no dia 8 de novembro. Segundo o Ministério Público Federal, durante a busca policial foram encontrados manuscritos que demonstrariam que os irmãos ‘deram instruções voltadas à ocultação e à destruição de provas para pessoa ainda não identificada’. Fabio e Andreia tiveram, então, a prisão decretada pelo Tribunal em 14 de novembro.

Fabio prestou depoimento à PF em 26 de novembro. O assessor declarou que ‘seu patrimônio é modesto’. Ele disse que ‘não possui muitos bens’.

“Desconhecia o conteúdo dos pacotes que recebeu para Paulo Melo e que recebia muitas encomendas para ele, sendo recomendado que colocasse em cima de sua mesa, sem abrir”, declarou.

“Questionado sobre possível recebimento de valores em espécie para o deputado Paulo Melo, esclarece que, nas oportunidades em que estava no escritório chegou a receber diversos tipos de encomendas endereçadas ao referido deputado, não sabendo o conteúdo das mesmas, podendo ter recebido valores em espécie, mas não sabe afirmam o que continham as encomendas recebidas.”

A PF questionou Fabio Nascimento sobre bens e valores recebidos. O assessor disse ser ‘inocente, em razão de não saber o conteúdo (dos pacotes)’.

“Afirma que não possui bens além dos que estão declarados”, disse.

“Sobre os bens que anotou sobre fazenda milionária adquirida no Pará, afirma que a fazenda era de Paulo Melo e não sua; que essa fazenda é em Paragominas e acha que seria usada para plantio, mas não sabe mais detalhes.”