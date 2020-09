Equipe da Lava Jato no STJ é novo foco de crise com Augusto Aras

Após atritos com procuradores da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador-geral da República, Augusto Aras, passou a ser alvo de críticas também da equipe que atua em processos relacionados ao caso no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O motivo foi a alegação de Aras ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) de que há ilegalidade na distribuição dos processos da operação ao grupo, formado por cinco subprocuradores-gerais da República.

Um ofício do procurador-geral resultou em uma decisão liminar do conselheiro Marcelo Weitzel, que suspendeu a forma como os casos são distribuídos desde 2015. Agora, em vez de os novos processos serem divididos igualmente entre os cinco nomes designados para a força-tarefa no STJ, eles ficarão centralizados com a procuradora natural do caso, Áurea Lustosa Pierre, que tem boa relação com a cúpula da PGR.

O STJ é a terceira instância da Justiça e julga recursos de réus condenados por juízes e desembargadores. Um dos principais alvos da Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por exemplo, aguarda a análise dos ministros do tribunal sobre sua condenação no caso do triplex do Guarujá. Cabe à equipe da PGR defender a posição da acusação.

Subprocuradores que compõem a força-tarefa disseram ao Estadão que vão recorrer da decisão do CNMP e que consideraram inapropriado o procurador-geral ter levado essa alegação ao conselho. A crítica se estende também ao vice-procurador-geral, Humberto Jacques.

“Eles estão questionando atos absolutamente legais, com portaria da PGR e concordância da própria subprocuradora-geral Áurea”, disse o subprocurador-geral José Adônis Callou. Segundo ele, o local para o PGR discutir o tema seria o Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), onde a regra atual de distribuição foi estabelecida, ainda na gestão do ex-procurador-geral da República Rodrigo Janot.

Enquanto o CSMPF é responsável por definição das regras internas do Ministério Público Federal – lidando, por exemplo, com a criação de estruturas para reforçar operações de combate à corrupção –, o CNMP tem funções como a fiscalização administrativa, financeira e disciplinar do MP e seus integrantes em todo o país – não só do Ministério Público Federal, mas também do Trabalho, do Militar e dos Ministérios Públicos dos 26 estados e do Distrito Federal e Territórios.

Alguns procuradores apontam que o andamento nos processos do STJ pode ficar prejudicado.

“Por ora, por força de mais uma decisão questionável sobre vários aspectos, inclusive quanto à incompetência do CNMP de se imiscuir em atividade fim de ramo do MP, a atuação está inviabilizada”, disse o subprocurador-geral Nívio de Freitas, também integrante da força-tarefa da Lava Jato no STJ.

O procurador-geral tem defendido uma “correção de rumos” na Lava Jato e criticado o modelo atual de forças-tarefas. O embate com a equipe do Paraná se acirrou em junho após Aras exigir — e o então coordenador da força-tarefa, Deltan Dallagnol, recusar — a entrega de dados sigilosos da operação. Deltan deixou a operação nesta semana alegando problemas familiares. Na próxima semana, esgota o prazo de permanência da equipe de 14 procuradores cedidos à força-tarefa, mas a PGR faz mistério sobre se aprovará a renovação.

Na terça-feira, uma liminar da conselheira do CSMPF, Maria Caetana Cintra Santos, autorizou a continuidade da equipe da força-tarefa da Lava Jato por mais um ano. O ofício de Aras apontando “situação violadora do princípio da legalidade” no STJ foi enviado ao CNMP no dia seguinte – o que foi visto por críticos do procurador-geral como uma resposta aos integrantes do outro colegiado.

Em uma semana repleta de desdobramentos, o procurador chefe da Operação Greenfield Anselmo Lopes anunciou nesta sexta-feira o seu afastamento. Ele alegou falta de apoio da PGR para a continuidade dos trabalhos, após a desidratação da equipe, que contava com mais procuradores com dedicação exclusiva.

Pelo modelo atual de forças-tarefa, a designação de procuradores de primeira instância e o nível de dedicação – se exclusiva ou se dividindo com atribuições de outra unidade do MPF – é uma prerrogativa do PGR.

“Todas as últimas iniciativas do procurador-geral, através de seu vice, Humberto Jaques, tem sido no sentido de inviabilizar a atuação do MPF na atuação exitosa de combate à corrupção sistêmica”, disse Nívio de Freitas ao Estadão.

Procurada pela reportagem sobre as críticas dos subprocuradores-gerais da Lava Jato no STJ, a PGR afirmou ao Estadão que “a matéria está sob apreciação de uma autoridade técnica, experiente e externa ao problema”.

“Aguarda-se o melhor desfecho para o caso. A Procuradoria-Geral da República fará tudo o que estiver ao seu alcance para preservar os êxitos já atingidos no combate à corrupção contando com o Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) para a construção de soluções eficazes dentro do marco da institucionalidade”, disse a PGR.