Entre jabutis e bois, o consumidor paga o pato

As emendas da Medida Provisória 1.055/21, da crise hídrica, mostram que os planos de Brasília de “passar a boiada” seguem firmes no setor de energia. Enquanto o consumidor se desespera diante da alta dos preços dos combustíveis e do risco crescente de um racionamento de eletricidade, as diferentes esferas governamentais seguem a agenda macabra de repassar custos desnecessários e excessivos às tarifas de energia, bem como seguir na contramão do mundo e piorar a qualidade ambiental da matriz elétrica brasileira.

O parecer do deputado Adolfo Viana (PSDB-BA) à MP incluiu no texto uma emenda que “autoriza à Aneel estabelecer mecanismos vinculados às tarifas de transmissão de forma a integrar os gasodutos associados à contratação de reserva de capacidade às instalações da rede básica, com vistas à definição da receita anual permitida”.

Ou seja, basicamente determina que a agência reguladora crie formas de cobrança, via contas de luz, dos recursos necessários para pagar pelos gasodutos para se levar gás às térmicas que serão instaladas em estados que ainda não dispõem do combustível. Vale lembrar que a contratação dessas térmicas foi definida por meio de outra MP, a 1.031/21, convertida na Lei 14.182/21, que autoriza a venda da Eletrobras. Estimativas da indústria publicadas na imprensa apontam que o movimento resultará num custo superior a R$ 30 bilhões para os consumidores.

Essa não é a primeira tentativa de se viabilizar a construção desses gasodutos com recursos da população. Iniciativas anteriores focaram, por exemplo, na criação do Fundo de Expansão dos Gasodutos de Transporte e de Escoamento da Produção (Brasduto), que seria bancado com 20% dos recursos do Fundo Social, criado com parte dos royalties do pré-sal para finalidades sociais como saúde e educação.

A nova investida também prevê a prorrogação do subsídio às caras e poluidoras usinas a carvão mineral. Atualmente, essas usinas recebem quase R$ 1 bilhão por ano por meio da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE). Se aprovada a emenda, o encargo continuará a sustentar tal ineficiência até 2035, enquanto a determinação atual é que o subsídio seja encerrado em 2027. Perde-se também a oportunidade de destinar parte desses recursos à transição energética socialmente justa, ambientalmente responsável e economicamente sustentável das regiões cuja economia depende da mineração de carvão – concentradas principalmente em Santa Catarina – , num processo que também pressupõe o descomissionamento escalonado das usinas que usam o combustível no país.

Ao absurdo temático dessas emendas, soma-se a indecência em termos de lógica legislativa. As regras da Casa não permitem que emendas agreguem matérias estranhas à MP, ou seja, sem relação com a proposta do texto. Ora, os gasodutos que transportarão gás para as usinas a serem instaladas nos estados que ainda não dispõem do combustível ou o funcionamento do parque termelétrico a carvão entre 2028 e 2035 não farão absolutamente nenhuma diferença para o encaminhamento da atual crise hídrica e seus efeitos sobre o setor elétrico. Logo, não tem cabimento que sejam apensadas ao texto legislativo que autoriza a criação da Câmara de Regras Excepcionais para Gestão Hidroenergética (Creg), grupo interministerial para definir ações de enfrentamento da crise hídrica.

Por fim, resta uma esperança de sensatez por parte do Supremo Tribunal Federal (STF), que deve julgar as ações diretas de inconstitucionalidade (Adins) apresentadas por partidos em relação à Lei 14.182/21. Justamente por, entre outros pontos, prever a contratação das térmicas em estados onde não há gás, essa lei gera custos excessivos aos consumidores finais, violando o princípio da eficiência da administração. Além disso, ataca a separação constitucional dos poderes, uma vez que não cabe ao Legislativo a contratação de geradores ou a definição de como tal contratação se dará, entre outros aspectos.

O Congresso tem a oportunidade de derrubar as emendas abusivas do deputado Viana, enquanto o STF tem o dever legal e moral de acatar as adins. Caso contrário, mais uma vez o consumidor arcará com as consequências do fato de que nada é tão ruim que não possa ser piorado.

*Clauber Leite é coordenador do Programa de Energia e Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)