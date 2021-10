Entre erros e acertos: a jornada de busca pelo perfil de investidor correto

Aqueles que se interessam e fazem parte do mercado de investimentos já sabem que um dos primeiros passos para começar a aportar é definir qual é o seu perfil de investidor – conservador, moderado, arrojado ou agressivo. Apenas a partir daí, com o entendimento de quais são os objetivos financeiros e os riscos que está disposto a correr, é aconselhável começar a se aventurar nesse universo cheio de opções e possibilidades de ganhos.

Ainda que essa etapa pareça banal e até meio batida para alguns, é fundamental estar ciente do quão importante ela é para toda a jornada de investimentos e como pode impactar as carteiras a curto, médio e longo prazo. A maior parte das pessoas realiza esse teste apenas uma vez e segue aplicando em ações, fundos e outros tipos de produtos baseando-se nele para o resto da vida, o que pode ser um erro.

À medida que o investidor vai trilhando seu caminho pelo mercado, ele passa a conhecer tipos de aportes diferentes, podendo assim mudar suas prioridades e, inclusive, a quantia disponível ou que está disposto a investir, o que causa transformações no apetite de risco. Por isso, é essencial checar se o perfil passou por alterações de tempos em tempos, garantindo que as apostas sempre estejam naqueles rendimentos que mais combinam com cada um. Além disso, muitas pessoas não se encaixam apenas em um único modelo, e é provável que as características se misturem.

Porém, mesmo com a facilidade de buscar informações sobre educação financeira, promovida principalmente por cursos desenvolvidos por instituições de ensino e vídeos de youtubers e influenciadores digitais voltados aos cuidados com as finanças, não é tão simples entender quais investimentos estão alinhados com cada meta e possibilidade.

É natural que durante esse processo os indivíduos cometam erros que levem a prejuízos financeiros, o que ressalta mais ainda a importância de estudar e pesquisar bastante sobre o mercado e os seus ativos antes de adentrar nele, prevendo possíveis quedas e se preparando tanto economicamente quanto emocionalmente para elas.

Existe também um outro aspecto essencial para ajudar a definir o perfil, e ele está relacionado à busca pelo equilíbrio dos ativos que compõem a carteira. Ainda que o correto seja prevalecer nela os produtos que realmente combinam, é ideal que ela também contenha outros tipos de alocação financeira mais arrojadas ou conservadoras. Dessa forma, é possível explorar diferentes possibilidades de rentabilidade, o que geralmente é muito positivo para o investidor.

Mesmo não sendo uma ciência exata, ter essas questões em mente e entender o quão significativas são faz toda a diferença no desenvolvimento de uma trajetória de sucesso pelo mercado de investimentos. Entre erros e acertos, o mais importante é que os investidores não desistam e não desanimem, lembrando que nenhum deslize é definitivo e que as oportunidades de lucrar estão sempre à um aporte de distância.

*Flora Damin é Partner and Investor Relations da Pandhora Investimentos