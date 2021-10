Entre a arte e o direito: o Arco do Triunfo ‘embalado’

Quem ultimamente passa pelo Arco do Triunfo, em Paris, dificilmente não será impactado pela obra The Arc de Triomphe, Wrapped 1, realizada pelos artistas Christo (post-mortem) e Jeanne-Claude. Trata-se da continuidade do projeto iniciado em 1961, que consiste em envolver o Arco do Triunfo com 25 mil metros quadrados de tecido reciclável em polipropileno, coloração prateada azulada, e 3 mil metros de cordão de polipropileno, vermelho reciclável.

Com a reabertura, pós-covid, das fronteiras francesas para turistas do Brasil (vacinados), trata-se de uma boa oportunidade para recordar alguns elementos essenciais da proteção concedida à título de direitos autorais a partir dessa nova obra de Christo e Jeanne-Claude. Isto é, as questões que devemos ter em mente são: seria essa obra de arte protegida por direitos autorais? O turista brasileiro pode fotografar o Arco do Triunfo Wrapped sem autorização dos autores? E vender comercialmente essas fotos?

Deve ser inicialmente esclarecido que, como regra geral, o princípio é da liberdade de fotografar obras e monumentos parisienses. No entanto, essa liberdade deve ser conciliada com alguns direitos, como o direito à segurança, o direito à imagem e, também, com os direitos autorais.

A “embalagem” do Arco do Triunfo não é a primeira obra desse gênero dos artistas Christo e Jeanne-Claude. Em 1985, eles embalaram, igualmente de forma monumental, a Pont Neuf, em Paris, e, devido ao seu sucesso, a imagem da obra começou a ser utilizada para venda de inúmeros cartões postais, sem a autorização dos autores. Surgiu, assim, a questão se tal obra era protegida pelos direitos autorais. Isto é, tratando-se de obra original nos termos do direito do autor francês, consequentemente os autores teriam o direito exclusivo sobre a imagem dessa obra.

O Tribunal de Grandes Instâncias de Paris (TGI), inicialmente, rejeitou tal proteção, considerando que o simples procedimento de “embalar” uma obra não era “original” 2. A Corte de Apelações de Paris, contudo, em sentença de 13 de março de 1986, reverteu a decisão do TGI e admitiu a proteção 3, considerando que se trata de uma criação artística de forma original, expressa e concretizada. Consequentemente, o fato de um terceiro fotografar, publicar e vender cartões postais com a embalagem da Pont-Neuf, sem a autorização dos autores, constitui uma infração.

Nesse mesmo sentido, temos a questão da Torre Eiffel iluminada. Isto é, a maioria das grandes obras arquitetônicas de Paris faz parte do domínio público e pode ser fotografada e explorada economicamente: o Dôme des Invalides, o Hôtel de Ville, o Obelisco da Praça da Concórdia, o Opéra Garnier e mesmo a Torre Eiffel. Mas essa última, exclusivamente, de dia! Pois, com relação à Torre Eiffel, apesar fazer parte do domínio público, já que Gustave Eiffel morreu em 1923 e os direitos autorais que protegiam o seu trabalho expiraram em 1993, a sua iluminação noturna (dourada, cintilante, com farol e iluminação de eventos) é igualmente uma ideia original concretizada e protegida pelos direitos autorais.

Assim, a utilização da imagem da Torre Eiffel à noite está, portanto, sujeita à autorização prévia da Société d’Exploitation de la Tour Eiffel (SETE). E, segundo informações no site da própria sociedade, fotografias da Torre Eiffel à noite, para uso individual e particular, são toleradas e não requerem acordo prévio. Em contrapartida, profissionais que quiserem utilizar sua imagem para fins comerciais, estão sujeitos ao pagamento de direitos, cujo valor depende da utilização pretendida. Nesse sentido, devem entrar em contato com a SETE que indicará as condições de utilização dessas imagens 4.

Em conclusão, para os influenciadores, blogueiros, fotógrafos profissionais, editores e outros usuários profissionais, é aconselhável permanecer cauteloso ao utilizar a imagem de forma comercial de algumas obras ou monumentos em Paris. Pois, pode ser que devam, obrigatoriamente, obter autorização prévia antes de publicar, distribuir, reproduzir comercialmente a sua fotografia da pirâmide do Louvre, do Arco do Triunfo Wrapped ou da Torre Eiffel à noite, mesmo no Instagram em uma conta aparentemente privada.

*Anita Mattes é professora na área de Direito Internacional e Patrimônio Cultural, cultore della materia na Università degli Studi di Milano-Bicocca, doutora pela Université Paris-Sanclay, mestre pela Université Panthén-Sorbone, conselheira do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult) e advogada do Studio MATTES

