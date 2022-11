Entidade de juristas vê ‘direcionamento político’ e pede ao CNJ que suspenda nomeação de novos desembargadores do TRF-1 Associação Brasileira de Juristas pela Democracia indica dois argumentos centrais em pedido de providências ao ministro corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão: priorizar estruturação do novo TRF em Minas e garantir escolha de novos magistrados da Corte pelo governo eleito no último dia 30