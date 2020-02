Entidade de juízes pede a Aras que denuncie Cid por tentativa de homicídio ‘ao jogar dolosamente trator em cima de pessoas’ União Nacional dos Juízes Federais do Brasil (Unajuf) avalia que senador licenciado agiu na quarta, 19, 'com intenção dolosa, previamente orquestrada e amplamente anunciada', quando investiu a bordo de uma retroescavadeira contra PMs grevistas em Sobral, no interior do Ceará, e acabou baleado no peito