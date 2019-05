Entidade de juízes pede à AGU que não recorra da decisão que pescou a lagosta do Supremo

A União Nacional dos Juízes Federais (Unajuf) enalteceu a juíza Solange Salgado, da 1.ª Vara Federal do Distrito Federal, que suspendeu a compra pelo Supremo de medalhões de lagosta e vinhos, e pediu à Advocacia-Geral da União que não recorra da decisão.

Em nota, a entidade da toga federal defende a ‘valorização da magistratura de piso’ e ‘congratula a decisão exemplar da colega de primeira instância que suspendeu contrato do STF para compra de iguarias e vinhos suntuosos para aquela Corte, cujo presidente clama por moderação dos juízes e deveria, minimamente, fazer o mesmo’.

A Unajuf faz um apelo à Advocacia-Geral da União e evoca Bolsonaro.

“Em momento em que o Executivo pede o sacrifício popular com a Reforma da Previdência, em prol da saúde das contas públicas, assim como o Legislativo debruça-se sobre tão amargo remédio em defesa dos gastos públicos, espera-se que a AGU tenha o bom senso e respeito ao cidadão de não recorrer de tão sábia decisão judicial, como sinônimo efetivo do discurso do Chefe do Advogado Geral União, o Presidente da República, Jair Bolsonaro.”

Bolsonaro no bandejão do Fórum de Davos, em janeiro, é argumento dos juízes.

“A divulgação de video em rede social do Presidente da República usando o sistema de ‘bandejão’ não pode se traduzir apenas em propaganda vazia, senão como orientação de boas práticas administrativas.”

LEIA A NOTA DA UNIÃO NACIONAL DOS JUÍZES FEDERAIS

Nota 05/2019

Valorização da Magistratura de Piso

A Unajuf, associação exclusiva de juízes federais de primeiro grau, congratula a decisão exemplar da colega de primeira instância que suspendeu contrato do STF para compra de iguarias e vinhos suntuosos para aquela corte, cujo presidente clama por moderação dos juízes e deveria, minimamente, fazer o mesmo.

Portanto, em momento em que o Executivo pede o sacrifício popular com a Reforma da Previdência, em prol da saúde das contas públicas, assim como o Legislativo debruça-se sobre tão amargo remédio em defesa dos gastos públicos, espera-se que a AGU tenha o bom senso e respeito ao cidadão de não recorrer de tão sábia decisão judicial, como sinônimo efetivo do discurso do Chefe do Advogado Geral União, o Presidente da República, Jair Bolsonaro.

A divulgação de video em rede social do Presidente da República usando o sistema de ‘bandejão’ não pode se traduzir apenas em propaganda vazia, senão como orientação de boas práticas administrativas.

Brasil, 06 de maio se 2019.

UNAJUF