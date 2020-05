Entenda por que Alexandre pôs a PF no encalço do ‘gabinete do ódio’ Leia a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal que decretou buscas em 29 endereços nesta quarta-feira em operação que mira aliados de Jair Bolsonaro, inclusive seis deputados federais e dois estaduais, todos do PSL, antiga sigla do presidente