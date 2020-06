Entenda por que a Justiça mandou prender Queiroz; leia a decisão

O juiz Flávio Nicolau, da 27ª Vara Criminal da Capital, decretou, na última terça-feira, 16, a prisão do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, pivô do suposto esquema de ‘rachadinhas’ que arrastou o gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro para o centro de uma investigação criminal. O ex-PM foi preso na manhã desta quinta, 18, em Atibaia, no interior de São Paulo.

No documento, o magistrado menciona suposta ‘influência’ do policial militar da reserva com a milícia do Rio, reproduz acusações de promotores que apontam Queiroz como ‘operador financeiro’ de Flávio e traz provas detalhadas obtidas na investigação.

Leia abaixo a íntegra da sentença: