Entenda o que está em jogo com os recursos de Flávio Bolsonaro e Queiroz no STJ

Caso conceda nesta terça-feira, 16, decisões favoráveis ao senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) complicará ainda mais um processo marcado por paralisações e idas e vindas judiciais. Estão em pauta, na 5ª Turma da Corte, dois recursos do parlamentar e um de Fabrício Queiroz. Este é apontado como operador do suposto esquema de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa que teria operado no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio, quando ele era deputado estadual. Por esses delitos, ambos foram denunciados à Justiça, com outras quinze pessoas, no ano passado.

O STJ já anulou uma decisão de abril de 2019, do juiz Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal. Ele havia autorizado a quebra de sigilos bancário e fiscal de Flávio, ex-assessores e empresas ligadas ao político. A 5ª Turma entendeu, nesse caso, que faltou fundamentação ao documento. No entendimento do colegiado, o magistrado não fundamentou sua decisão e se limitou a aceitar o que o Ministério Público do Rio citou em seu pedido. A Procuradoria-Geral da República entrou, nesta semana, com recurso para tentar reverter esse veredito.

Leia Também STJ retoma julgamento de recursos de Flávio Bolsonaro no caso das ‘rachadinhas’

Na pauta de hoje, há dois pedidos semelhantes apresentados pelas defesas de Flávio e Queiroz. Versam sobre a suposta incompetência legal do juiz Itabaiana, da primeira instância, para tomar todas as decisões que tomou no processo das ‘rachadinhas’. Isso porque o senador e ex-deputado conseguiu, no ano passado, o direito de ser julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio. Ali, a primeira denúncia do caso está parada atualmente.

Foi Itabaiana quem autorizou todas as medidas cautelares adotadas no processo. Eles foram da quebra de sigilo à prisão preventiva de Queiroz e sua mulher, Márcia Oliveira de Aguiar, em junho de 2020. Se a 5ª Turma do STJ acatar o recurso do advogado Paulo Emílio Catta Preta, que citou até o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no pedido, o casal terá a prisão revogada. Atualmente, Queiroz e Márcia estão em domiciliar, após decisão favorável do mesmo tribunal superior.

Além de anular a prisão do suposto operador da ‘rachadinha’, os ministros têm o poder, se concordarem com o pedido de Flávio, de invalidar todas as outras medidas colocadas em curso, essenciais para esmiuçar o suposto esquema. Entre a primeira quebra de sigilo e a prisão de Queiroz, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e feitas outras quebras de sigilo, incluindo a de telefones.

Ainda para minar todas as etapas iniciais do processo, a defesa de Flávio quer que seja considerado sem valor legal um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que municiou o MP do Rio no começo das apurações. Foi esse trabalho que mostrou movimentações financeiras atípicas de Queiroz, quando integrava o gabinete de Flávio. Os advogados buscam assim atrasar ainda mais o julgamento da denúncia. Seu mérito gera poucos questionamentos. É baseado em provas documentais e comprovado pelo depoimento da ex-assessora “fantasma” Luiza Souza Paes – que confessou que “devolvia” o salário sem trabalhar.

Se os recursos forem aprovados, o caminho para o MP do Rio voltar a validar todas as provas passaria por conseguir novas decisões favoráveis, segundo pessoas que acompanham a investigação. Desta vez, contudo, a arena seria o Órgão Especial do TJ do Rio.

Enquanto isso, estão parados no Supremo Tribunal Federal (STF) recursos que questionam a própria decisão da 3ª Câmara Criminal do Rio que deu a Flávio o direito de ser julgado na segunda instância. Se concedidos, poderiam devolver o caso ao juiz Itabaiana. O relator é o ministro Gilmar Mendes.

Foi Gilmar, inclusive, quem proibiu o Órgão Especial de sequer discutir se de fato cabe ou não ao colegiado julgar o senador. O relator da denúncia, desembargador Milton Fernandes, queria que os magistrados decidissem se manteriam o processo lá ou se o devolveriam a Itabaiana. O ministro, no entanto, proibiu a sessão, já que há recursos no STF sobre o mesmo tema.