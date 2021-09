Entenda o mercado de bônus direto e as vantagens deste setor

Programas de benefícios, milhas e bonificações são ações conhecidas no mercado, as quais, inclusive, muitos usuários fazem proveito há tempos. Então hoje, trago um novo tema para discutirmos: o bônus direto. Que chegou recentemente como um diferencial, pois trata-se de uma forma de pontuação, sem precisar haver compra ou investimento, além de permitir que seus usuários utilizem seus pontos como preferirem e a qualquer momento.

Com anos de experiência no mercado financeiro, aprendi a usar o dinheiro da melhor forma possível. Por isso, sempre aconselho sobre a utilização de modelos de negócios que valorizem os recursos parados, sem necessidade de mobilização do ativo. Afinal, o dinheiro deve ser levado a sério pelas instituições financeiras. Também é muito importante aprender a trabalhar com os seus recursos, como negociar suas dívidas para o pagamento menor de taxas de juros, além do planejamento das datas de entradas e pagamentos das contas, pois são formas de render ainda mais o dinheiro no final do mês.

Para quem procura por uma fonte de renda extra, o mercado de bônus direto pode ser uma boa opção, pois não é preciso investir dinheiro ou efetuar compras para movimentar os recursos, visto que as pontuações podem ser convertidas automaticamente para a conta dos usuários.

Além disso, é muito importante que todos os programas de benefícios, sejam de bônus direto ou não, ajudem a estimular a educação financeira no país. De acordo com dados do Banco Mundial, apenas 3,64% da população economiza para a aposentadoria, um dos índices mais baixos do mundo, visto que a média na América Latina é de 10,6%, enquanto outros países emergentes apresentam números melhores. Um outro dado que chama a atenção é que apenas 28% dos brasileiros declaram ter poupado algum dinheiro nos últimos 12 meses, o que é preocupante na crise financeira em que enfrentamos.

Por isso, quanto mais as pessoas conseguirem aplicar seus recursos de forma inteligente e pensarem em formas de rendas extras, mais elas começarão a levar isso para o dia a dia, seja a curto, médio ou longo prazo, e poderão contar com um fundo de emergência em caso de necessidades.

Um grande diferencial do modelo de bônus direto é que as pessoas conseguem, inclusive, pagarem suas contas com os pontos que recebem, o que é ótimo, pois é possível poupar cada vez mais dinheiro e evitarem dívidas desnecessárias. Por isso, a minha dica para quem deseja apostar no mercado de bônus direto é entender como ele poderá utilizar esses pontos. Afinal, é muito importante que o cliente tenha o poder de decisão sobre o seu dinheiro.

*Rafael Pimenta, fundador da Holding RPX e CEO do Flux