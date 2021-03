Entenda a importância de profissionais da saúde aderirem ao Clubhouse

As plataformas online para disseminação de informação são essenciais para diversos prestadores de serviço. As redes sociais como o Facebook e Instagram fazem esse papel há um bom tempo, permitindo que profissionais se comuniquem com seu público e possíveis clientes há um bom tempo. No entanto, com o surgimento do concorrido ClubHouse, rede disponível apenas para convidados em que a interação acontece por áudio, ele se torna uma oportunidade para pessoas qualificadas em suas atividades.

Essa comunicação com o público é fundamental para alavancar os números de um negócio. Muitas pessoas se esquecem de considerar as recomendações boca a boca como uma forma de marketing, mas essa é na verdade a mais importante delas. Atualmente, o ClubHouse é uma rede social que faz justamente essa ponte do profissional com o público, gerando engajamento e exclusividade sobre determinados temas, inclusive a saúde.

No momento, os convites para participar das discussões no aplicativo ainda são limitados, mas os médicos e dentistas que participam dos grupos e engajam conversas sobre saúde, já estão elevando seus negócios a um novo nível, com informações relevantes para aqueles que estão interagindo.

Esse contato pode ser parte de uma boa estratégia de marketing que traz resultados a curto prazo. Todos os profissionais da área da saúde devem se voltar para a tecnologia e entender que essa é uma ótima maneira de se posicionar no mercado e colocar em prática ações que geram reconhecimento. Além das redes sociais, também é uma boa ideia usar os mecanismos de busca para estar mais presente, afinal quem não é visto não é lembrado.

É certo que atualmente a internet é a melhor ferramenta para promover marcas e se comunicar com os consumidores, mas ainda assim, é importante trabalhar a estratégia de comunicação para evitar que os investimentos em marketing não tenham os efeitos esperados.

*Éber Feltrim, fundador da SIS Consultoria