Entenda a importância da educação digital para as crianças

Quais são as habilidades e especialidades precisa para ter uma boa educação digital para alunos, pais e professores? Muitos acreditam que ela está relacionada com o total domínio de todas as tecnologias, mas isso não é verdade. Mais do que dominar a tecnologia, é necessário saber o letramento digital.

Não basta somente saber usar os recursos tecnológicos disponíveis na atualidade, mas como utilizá-los da melhor maneira possível. Essa competência contribui para o melhoramento de muitas outras e, por isso, é de extrema importância para as crianças e adolescentes.

A educação digital precisa fazer parte da rotina dos jovens, crianças, pais e professores. Continue lendo para entender ao certo o conceito de educação digital para crianças, seus benefícios e de que maneira a inserir na rotina da sua escola.

A consultoria com compliance escolar ajuda o estabelecimento de ensino a estar de acordo com a lei e mostrar conceitos de cidadania digital para toda a comunidade escolar.

Atualmente o público prefere estabelecer relações com escolas idôneas, que cumpram as leis vigentes e que atuem em consonância com seus valores e com o que se espera de um negócio do setor educacional. Por exemplo, quando falamos de um colégio, espera-se que todos ajam de acordo com princípios estabelecidos, para que tenham capacidade de ensinar as crianças e os jovens dentro dos mesmos parâmetros éticos e morais.

Com isso, se a escola que você dirige age de acordo com as normas vigentes, espera-se que ela seja capaz de passar valores como honestidade e integridade para os alunos e professores, o que faz com que a comunidade escolar esteja envolvida com os ideais de cidadania digital.

Você sabia que se a escola do seu filho não possui um programa efetivo de compliance escolar ela pode ser responsabilizada civil e o diretor da escola responde pelo crime de omissão?

É importante contratar especialistas sobre o assunto: amadores não sabem o que falam, desconhecem o conceito jurídico de compliance e confundem a comunidade escolar. Essa é uma atividade que leva tempo, dedicação e imersão dentro do estabelecimento de ensino e da comunidade escolar. Fuja das empresas que prometem resultados rápidos a custos ínfimos; não acredite em milagres, acredite na verdade e no trabalho árduo e customizado.

*Ana Paula Siqueira, especialista em Direito Digital e coordenadora do Programa Educacional de Proteção contra Cyberbullying