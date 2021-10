Enquanto tramitação da PEC 110 avança, Receita reafirma crédito de IPI sobre embalagens de transporte

Em Solução de Consulta publicada em 1º de outubro, a Receita Federal reafirmou que estabelecimentos industriais podem se creditar do IPI relativo a qualquer material de embalagem empregado na industrialização de produtos tributados, sendo de responsabilidade do contribuinte identificar quais materiais utilizados em seu processo industrial geram créditos do imposto.

Para a Receita Federal, a matéria é regulada pelo art. 226, I do Regulamento do IPI, que autoriza o creditamento do imposto relativo a quaisquer materiais de embalagem adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados.

Embora o entendimento da Solução de Consulta Cosit nº 177/2021 seja de observância obrigatória pelas autoridades fiscais em relação a todos os contribuintes em situação equivalente e não seja novidade (já que, em 2019, houve manifestação semelhante na Solução de Consulta Cosit nº 220), a jurisprudência sobre o tema ainda não está consolidada.

Para alguns julgadores (em âmbito administrativo e judicial) , o direito aos créditos de IPI sobre materiais de embalagem não abrangeria qualquer material, mas estaria restrito apenas aos casos em que há emprego direto na industrialização para alterar a apresentação do produto.

Para isso, os julgamentos em questão levam em conta a potencial vinculação do creditamento do imposto ao disposto no art. 4º, V do Regulamento, segundo o qual o ato de embalar o produto para transporte não configuraria operação de industrialização.

Contudo, fato é que a redação da legislação atual, ao dispor sobre regras de aproveitamento de créditos do IPI, se levada ao pé da letra, não os restringe àqueles relativos às embalagens para apresentação ou que configurem insumo do processo de industrialização.

Até mesmo porque são comuns as situações nas quais os materiais de transporte, como caixas de papelão e papel filme, apesar de não se aderirem fisicamente aos produtos, são indispensáveis para transporte, armazenagem, distribuição e para a própria comercialização do produto, sendo inegável a sua necessidade no processo de industrialização como um todo.

Trata-se, portanto, de antiga controvérsia sobre a interpretação da sistemática de apuração do IPI que volta à discussão, no mesmo período em que reacendem os debates acerca dos limites do conceito de praça utilizado para fins de determinação da base de cálculo do imposto, relembrados por ocasião do veto presidencial ao Projeto de Lei nº 2.110/2019 no início deste mês.

O reaparecimento de antigas polêmicas ainda não resolvidas em torno do IPI aponta para a necessidade de que este imposto seja avaliado com mais atenção, no contexto das reformas tributárias, para além dos aspectos relacionados à sua seletividade, sobretudo, nas últimas semanas, em que muito se têm falado sobre os avanços da tramitação da PEC 110.

*João Paulo Muntada Cavinatto é sócio responsável pela área de Tributos Indiretos e Direito Aduaneiro no escritório Lefosse Advogados

*Rafaela Canito é advogada sênior da área de Tributos Indiretos e Direito Aduaneiro no escritório Lefosse Advogados

*Gabriela Cavalcanti é advogada da área de Tributos Indiretos e Direito Aduaneiro no escritório Lefosse Advogados

1)Visão semelhante já tinha sido exposta no passado também por ocasião do Parecer Normativo CST nº 224, de 15 de fevereiro de 1973, que autorizou o creditamento de IPI sobre embalagens externas ao produto, destinadas a tornar mais fácil e seguro o transporte o produto, e do Parecer Normativo CST nº 217, de 15 de fevereiro de 1973, segundo o qual também geram créditos do imposto produtos como caixas, sacos plásticos, cordas, pregos, papel, fitas de aço, aplicados no enfardamento de tecidos.

2)Como exemplo, citamos a Apelação 08176402420184058100, julgada em 02.02.2021 pelo TRF5 e o Acórdão 3401-007.500, julgada em 23.06.2020 pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ambos ainda não transitados em julgado na data de publicação deste artigo.