Enquanto CPI da Covid pede ao Supremo condução coercitiva de advogado, defesa requer suspensão de depoimento e insiste em aval para faltar à oitiva

A decisão dada pela ministra Cármen Lúcia na noite desta quinta-feira, 1º, autorizando o advogado Marconny Albernaz permanecer em silêncio perante a CPI da Covid quanto a perguntas que poderiam lhe incriminar gerou uma corrida ao gabinete da magistrada. Enquanto a Advocacia do Senado pedia com a ‘máxima urgência’ a autorização para decretação da condução coercitiva de Marconny, a defesa do advogado requeria a suspensão da oitiva que estava marcada para a manhã desta quinta, 2, insistindo ainda em um aval para que o suposto lobista não tenha de comparecer ao depoimento.

Três petições foram juntadas aos autos do habeas corpus impetrado pela defesa de Marconny, intercaladas. A primeira assinada pela Advocacia do Senado já mencionava a condução coercitiva do lobista. Depois, a defesa do advogado fez o pedido de suspensão de sua oitiva. Já no início da tarde, a CPI completou a sua primeira solicitação, requerendo, além da condução coercitiva de Marconny, a retenção de seu passaporte e até sua condenação por litigância de má-fé.

Durante a manhã, o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues, afirmou que a Polícia Legislativa foi acionada para providenciar a ‘condução sob vara’ de Marconny. O parlamentar registrou ainda que caso o advogado não seja encontrado, vai apresentar pedido ‘à direção da CPI para que seja requisitada a prisão preventiva’ do suposto lobista da Precisa Medicamentos – intermediária na compra da vacina indiana Covaxin.

Enquanto os parlamentares se movimentam para ouvir Marconny, a defesa do suposto lobista insiste em ampliar a decisão proferida pela ministra Carmen Lúcia na noite de ontem. Assim como nos casos de outros covocados pela CPI, a magistrada garantiu ao advogado o direito de permanecer em silêncio para perguntas que possam incriminá-lo, mas assinalou que, com relação a fatos que ele tenha testemunhado, ele tem o dever de responder os questionamentos dos senadores.

A estratégia da defesa é insistir que Marconny estaria depondo à CPI na condição de investigado. Nessa linha, os advogados pediram a reconsideração de uma das solicitações originais, a autorização para que o suposto lobista não compareça perante a CPI.

Um pedido prioritário, no entanto, é para que a oitiva do advogado seja suspensa até que a defesa tenha acesso a todos os documentos apresentados à CPI que citem Marconny. Além disso, os advogados que representam o suposto lobista pedem que, caso ele tenha que comparecer à CPI e opte por usar seu direito ao silêncio, que os senadores sejam obrigados a não continuar o interrogatório. O argumento da defesa é que tal conduta ensejaria suposto delito previsto na Lei de Abuso de Autoridade.