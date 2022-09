‘Enquanto Bolsonaro defender esses princípios estarei ao seu lado’, diz Ivan Wrobel

Ivan Wrobel é um dos oito empresários investigados pelo Supremo Tribunal Federal, que foram foi alvo da operação de busca e apreensão de celulares e de bloqueio de contas bancárias no último dia 23. Ele é proprietário da W3 Engenharia, uma empresa do ramo da construção civil fundada em 1977, com propósito de sustentabilidade, e reside na capital do Rio de Janeiro. Ele é defendido pelo advogado Miguel Vidigal.

Os outros sete empresários investigados são Afrânio Barreira Filho (Coco Bambu), José Isaac Peres (Multiplan), José Koury (Shopping Barra World), Luciano Hang (Lojas Havan), Luiz André Tissot (Sierra Móveis), Marco Aurélio Raymundo (Mormaii) e Meyer Nigri (Tecnisa).

Em entrevista exclusiva ao ESTADÃO, Wrobel conta detalhes sobre o grupo de Whatsapp que deu início às investigações, explica sua posição política e define a si mesmo como um seguidor da Escola Austríaca, corrente de pensadores econômicos liberais que surgiu na Europa a partir do final do século XIX. Mises e Hayek são os estudiosos mais conhecidos desse segmento. Formado pelo IME (Instituto Militar de Engenharia) e pela PUC do Rio, o empresário afirma ter sido “convidado a se retirar” da primeira instituição por ser contra o AI-5.

A entrevista com Wrobel foi feita por e-mail, por sugestão dele. Confira:

ESTADÃO: O sr. se considera bolsonarista? Tem concordância com a agenda que Bolsonaro defende?

IVAN WROBEL: Considero-me um adepto da Escola Austríaca de Pensamento (de Ludwig von Mises e Friederich Hayek). Entendo que liberdades política e econômica estejam intrinsecamente ligadas: a falta de uma acarretará a perda da outra. Enquanto Bolsonaro defender esses princípios, estarei a seu lado.

ESTADÃO: O sr. já participou de algum partido, movimento ou organização política?

IVAN WROBEL: Nunca.

ESTADÃO: Como está a sua rotina de trabalho depois da ordem de apreensão do celular e do bloqueio das contas?

IVAN WROBEL: Estou tentando voltar ao normal, mas as dificuldades são enormes.

ESTADÃO: Imagino que o sr., por meio de seu advogado, tenha acessado o inquérito do STF. Acredita que há justo motivo nas investigações e na operação realizada?

IVAN WROBEL: Obviamente que não vejo qualquer motivo. Estávamos discutindo internamente em um grupo privado. Nunca existiu nenhuma mensagem que pudesse ser encarada como preparação ou incitamento ao golpe.

ESTADÃO: Em relação aos outros empresários do grupo, quais o sr. conhecia?

IVAN WROBEL: Em relação aos empresários citados no processo, pessoalmente, conheci apenas o José Koury, por haver, no passado, participado de reuniões de empresários nas quais ele também esteve presente. No entanto, já não o via há mais de 20 anos. Algum outro talvez de vista, mas os demais, nada.

ESTADÃO: Quantas pessoas havia naquele grupo de WhatsApp?

IVAN WROBEL: Creio que eram cerca de 100 a 150 pessoas.

ESTADÃO: Como aquele grupo de WhatsApp começou?

IVAN WROBEL: Fui adicionado há cerca de 3 meses por um dos participantes. Não sei quando o grupo foi criado.

ESTADÃO: Havia agentes públicos naquele grupo?

IVAN WROBEL: Ao que me consta, não; tampouco preocupava-me em saber quem lá estava, não me parecia ser nada além de um grupo anódino de WhatsApp, onde normalmente nem sequer nos preocupamos com os erros de digitação, quanto mais com os participantes.

ESTADÃO: O sr. pode contar quem eram esses agentes?

IVAN WROBEL: Prejudicado em função da resposta anterior.

ESTADÃO: É verdade que Augusto Aras estava naquele grupo?

IVAN WROBEL: Não faço ideia. Aliás, como disse antes, nunca fiquei conferindo a lista de participantes.

ESTADÃO: Algum dia os membros do grupo chegaram a conversar pessoalmente ou por vídeo chamada?

IVAN WROBEL: Nunca participei de vídeo-chamadas em grupo. Se houve alguma, não fui convidado e tampouco dela tomei conhecimento.

ESTADÃO: As pessoas do grupo de WhatsApp já organizaram algum tipo de ação?

IVAN WROBEL: Desde que passei a integrar o grupo, não tomei conhecimento de nenhuma ação coordenada. Até onde eu pude acompanhar, pois, em virtude da minha vida agitada nem tenho tempo para ler tudo o que postam em grupos, eram apenas discussões teóricas entre os participantes, exatamente igual à quase totalidade dos grupos de WhatsApp em todo o mundo.

ESTADÃO: O sr. considera justa ou injusta a operação do STF? E por quê?

IVAN WROBEL: Absolutamente injusta, eis tratar-se apenas de troca de ideias, sem desdobramentos fáticos. Exemplificativamente, seria legal a troca de mensagens apoiando o aborto ou a liberação das drogas, mas seria crime sua prática. Contudo, no caso em concreto nem sequer houve uma mensagem de alguém dizendo que organizaria um golpe. No meu caso seria até inconsequente com minha história de vida, eis que eu mesmo fui convidado a me retirar do IME (Instituto Militar de Engenharia) por ter me manifestado contrário ao AI-5.