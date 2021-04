Engajamento não é só sobre clientes

Pode soar estranho, mas algumas redes de franquia têm evoluído a visão de promover engajamento não só para o público externo, como também passaram a investir de forma massiva no engajamento das equipes. E não estou falando de produtividade e adesão à cultura, mas sim de marketing e de resultados.

No mercado americano algumas marcas têm buscado formas estruturadas de simplificar a amplificação de sua mensagem, da marca e seus produtos e serviços pelas equipes. E, claro, também expandir conquistando novos candidatos à franquia.

Employee advocacy é como eles tem chamado essa estratégia que se mostra como uma forma poderosa de usar as redes sociais para estender o alcance orgânico do negócio por meio de sua força de trabalho. Parece simples, mas não é. Quem trabalha com marketing e busca crescer sua base de ‘embaixadores’ sabe o quão lento pode ser esse processo. E quando se fala dos colaboradores isso não é diferente.

O engajamento dos funcionários para promover a empresa pode acontecer de várias formas, seja online ou offline. Eles podem, por exemplo, compartilhar informações sobre os produtos, conteúdo proprietário da empresa, ou mesmo contar sobre a cultura. Isso ajuda a fomentar a reputação da marca e com maior consistência, afinal, o compartilhamento vem de quem a conhece por dentro.

Utilizar as redes sociais para esse processo pode ser o caminho mais simples… mas como engajar? A maioria das empresas tem utilizado a gamificação e bonificação como forma de atrair o interesse das pessoas em contribuir com a estratégia. E para esse processo, algumas etapas são necessárias como a criação de indicadores que serão medidos e definição de metas – geração de tráfego, cliques e comentários e compartilhamentos de posts podem ser o início. Outro ponto importante é estabelecer a maneira que o conteúdo pode ser compartilhado, de forma que se preserve a identidade e a consistência da marca, mas não limite a ação espontânea das pessoas.

Os benefícios também convergem para a marca na forma de um maior entendimento das equipes sobre o negócio, afinal, ao compartilhar eles se informam sobre ele. Para uma equipe comercial esse processo tende a ser mais natural e acaba por resultar em maior eficiência nas vendas – haja vista todo o poder do social selling durante a pandemia. Isso também vale para as equipes de expansão – compartilhar boas histórias e a cultura atraem os olhares dos investidores.

Para os colaboradores além da bonificação pelo engajamento social, há um benefício adicional. Eles passam a ser vistos pelo mercado como especialistas, uma reputação que se cria ao compartilhar conteúdo relevante.

Algumas empresas podem estar simplesmente negligenciando a força dessa estratégia por desconhecer o perfil ‘social’ dos funcionários. Não é raro encontrar micro influenciadores na equipe, que podem simplesmente conseguir multiplicar a mensagem da empresa para centenas e até milhares de pessoas. Como disse, não é tarefa fácil, mas tem se mostrado altamente eficaz. Que tal começar?

*Caroline Bittencourt, diretora de relacionamento e experiência do Grupo BITTENCOURT