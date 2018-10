‘Enfrentei a corrupção & venci’, diz ex-ministro da Cultura de Temer

O ex-ministro Marcelo Calero (Cultura/Governo Temer) se elegeu deputado federal pelo PPS no Rio. O diplomata denunciou pressão do então ministro Geddel Vieira Lima (MDB), da Secretaria Geral de Governo de Temer, para liberar a construção de empreendimento de luxo em Salvador.

Calero conquistou 50.533 votos nas eleições 2018. Após o resultado da eleição, o ex-ministro comemorou em seu Twitter e publicou uma foto ao lado da cabina de votação com uma camiseta em que se lê ‘Enfrentei a corrupção & venci’.

“Muito, muito obrigado povo do Rio de Janeiro! Tenham certeza que honrarei com dignidade a confiança que vocês me deram hoje com esse mandato! A renovação venceu! E deu a resposta que a velha política merecia! Vamos com tudo!”, escreveu.

Calero pediu exoneração após pressão de Geddel pela liberação da construção em uma área histórica da capital baiana. O então chefe da Pasta da Cultura se recusou a ajudar o emedebista, que tinha uma unidade no empreendimento.

O episódio provocou uma crise no governo Temer e acabou citado em conversa gravada pelo empresário Joesley Batista, em março de 2017. No áudio, o presidente afirmou que Calero fez ‘um carnaval’.

“Uma bobagem que ele fez. Bobagem sem consequência nenhuma. O cara (Marcelo Calero) aproveitou para fazer um carnaval”, afirmou Temer, na época.

Enquanto Calero comemora sua eleição, Geddel continua preso, por ligação com o bunker de R$ 51 milhões atribuído a ele, em Salvador.