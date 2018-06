Empresário vai falar à Câmara sobre ‘caixa dois’ ao prefeito de Guarulhos

O empresário Décio Pompeo Jr. se inscreveu para falar nesta terça-feira, 26, no plenário da Câmara Municipal de Guarulhos, sobre suposto caixa dois do qual teria participado em benefício da campanha do prefeito Guti (PSB).

O caso foi revelado pelo Estado, quando, questionado, Pompeo admitiu suposto acerto com agentes da campanha para que o jornal GuarulhosWeb bancasse uma pesquisa eleitoral. Ele afirma que o veículo recebeu, por fora, pagamentos para a pesquisa.

A reportagem obteve acesso a transações do jornal que revelam pagamentos de R$ 150 mil de uma pessoa física e uma loja de essências. De acordo com Pompeo, os valores foram acertados entre representantes do então candidato e donos do noticioso para bancar a pesquisa.

A reportagem compareceu à loja de essências em São Bernardo do Campo e o dono admitiu ser amigo de ‘longa data’ de Ernesto Zanon, atual diretor de comunicação da Prefeitura de Guarulhos, e antigo dono do jornal.

Tanto Zanon quanto o prefeito de Guarulhos negaram, com veemência, a versão do empresário. “Sobre Décio Pompeo Junior, a Prefeitura informa que, apesar dele não ser jornalista, o comerciante mantém um site na cidade, utilizado para espalhar também notícias falsas com o objetivo de denegrir a imagem da atual gestão. Por este motivo, o prefeito confirma que já o acionou juridicamente por diversas vezes, aguardando a decisão judicial”, afirma o prefeito, por meio de nota.

Já Zanon diz que ‘jamais encomendou qualquer pesquisa a pedido de algum político, mesmo tendo sido no passado assessor parlamentar do então deputado federal Carlos Roberto (PSDB), que naquele pleito figurava como candidato a prefeito, constando inclusive pagamento realizado a este jornalista em sua prestação de contas ao TSE’.