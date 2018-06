Empresário diz que triplex é ‘objeto de desejo’

O empresário Fernando Gontijo disse nesta quarta-feira, 16, que o triplex do Guarujá, pivô da condenação e prisão do ex-presidente Lula, é ‘objeto de desejo para muitas pessoas’.

Gontijo arrematou na terça, 15, o apartamento do Condomínio Solaris por R$ 2,2 milhões, lance mínimo, ainda em primeira praça.

A força-tarefa da Operação Lava Jato afirma que o ex-presidente recebeu propinas da empreiteira OAS no mesmo montante, na forma de melhorias e ampliação do apartamento em troca de contratos com a Petrobrás.

Lula nega ter recebido propinas e afirma que nunca foi dono do triplex que o levou para a cadeia – condenado a 12 anos e um mês de reclusão, o petista cumpre pena na sede da PF em Curitiba desde 7 de abril.

Gontijo, que já tem condenação em ação de improbidade como alvo da Operação Confraria, da Polícia Federal na Paraíba, esclareceu na nota oficial que arrematou o triplex na condição de ‘investidor do mercado imobiliário, com especial atenção aos leilões judiciais, onde há boas oportunidadesde negócios’.

“Trata-se de um imóvel icônico, raro, único, conhecido no Brasil e que tem forte apelo para negócios futuros, por ser objeto de desejo para muitas pessoas.”

O empresário faz projeção otimista. “Como se trata de imóvel sem impedimentos legais após a expedição da carta de arrematação judicial, tenho a expectativa de que venha a ser tornar um bom investimento imobiliário.”

LEIA A NOTA OFICIAL DO COMPRADOR DO TRIPLEX

Como já é público e notório, arrematei, por intermédio da Guarujá Participações, o imóvel localizado no Condomínio Solaris, no Guarujá (SP).

Sou investidor do mercado imobiliário nacional, com especial atenção aos leilões judiciais, onde há boas oportunidades de negócios.

Assim, decidi comprar pelo lance mínimo, ainda na primeira praça, o apartamento. Trata-se de um imóvel icônico, raro, único, conhecido no Brasil e que tem forte apelo para negócios futuros, por ser objeto de desejo para muitas pessoas.

Além disso, como se trata de imóvel sem impedimentos legais após a expedição da carta de arrematação judicial, tenho a expectativa de que venha a ser tornar um bom investimento imobiliário.

Fernando Gontijo