Empresário é denunciado por treinamento que deixou nove mortos em gruta no interior de SP

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou Sebastião Francisco Abreu Neto, dono de uma empresa de treinamentos e serviços de segurança, pela realização irregular de uma atividade em uma gruta no interior de São Paulo, que deixou nove pessoas mortas depois de um desmoronamento. Caso a denúncia seja aceita, o empresário pode responder por até nove homicídios culposos – quando não há intenção de matar.

Segundo o MP, a empresa não forneceu os equipamentos de segurança necessários para o treinamento, fazendo com que os participantes fizessem rodízio do uso de capacetes, por exemplo. Além disso, a atividade teria sido realizada em local não apropriado, já que a estrutura geológica da gruta, formada de arenito, era “sujeita à perda de estabilização e desmoronamentos”. De acordo com a denúncia oferecida à Justiça nesta segunda-feira, 25, o treinamento deveria ocorrer em “local seguro e controlado”.

“A negligência do denunciado consistiu em autorizar a realização do curso sem observar as normas técnicas cabíveis e as medidas de precaução necessárias para garantir a segurança de todos os participantes”, afirma a Promotoria de Justiça de Altinópolis, responsável pela denúncia.

Em outubro do ano passado, 10 pessoas foram soterradas quando o teto da gruta Duas Bocas, localizada no município de Altinópolis, desabou. Uma pessoa foi resgatada com vida e outras quatro sofreram ferimentos.

As vítimas faziam parte de um grupo de 28 bombeiros civis que passariam a noite no local, durante um curso organizado pela empresa, especializada em treinamentos para formação e aperfeiçoamento de bombeiros civis. Segundo o MP, o grupo foi orientado a dormir dentro da gruta, depois que chuvas intensas começaram na noite do acidente.

COM A PALAVRA, A DEFESA

