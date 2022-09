Presos por fraudes em financiamentos de bancos públicos, empresário e contador agora são investigados por usarem empresa de fachada para faturar leilões de R$ 150 milhões da Aneel

Uma investigação da Polícia Federal (PF) e da Procuradoria da República em Campinas, no interior de São Paulo, descortinou um esquema de fraudes em leilões da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para a instalação de usinas de energia solar fotovoltaica. A Aneel não é investigada.

Leia Também PF investiga se servidores da Desenvolve SP se aliaram à organização criminosa para fraudes financeiras e financiamento de R$ 70 milhões

De acordo com a apuração, o empresário Rodolfo Portilho Toni e seu contador, Aedi Cordeiro dos Santos, usaram empresas criadas em nome de laranjas para fraudar três leilões, entre 2015 e 2018, para implantar usinas no Tocantins, Bahia e Ceará. O prejuízo causado é estimado em R$ 150 milhões. O caso foi revelado pelo repórter Ricardo Brandt, do SBT News, e confirmado pelo Estadão.

A Procuradoria afirma que os documentos apresentados para demonstrar a capacidade financeira da Steelcons Empreiteira, empresa que venceu os certames, são falsos e têm “características de montagem”. Os balanços contábeis seriam falsificados para garantir a participação nos leilões. Posteriormente, os projetos e suas outorgas seriam vendidos para outras empresas.

“Os investigados somente possuíam um propósito: enriquecer ilicitamente, não importando às custas de quem nem a quem efetivamente prejudicariam”, diz a Procuradoria.



A investigação levou a Polícia Federal a abrir, no mês passado, buscas em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco, Tocantins e Distrito Federal na Operação Skotos.

Ao pedir autorização da Justiça para deflagrar a operação, a Procuradoria disse que Toni “desfruta de uma vida de alto padrão, com bens luxuosos comprados em nome de pessoa jurídica fictícia”. O levantamento aponta uma mansão, coleções de joias, carros de luxo e uma lancha.

O empresário e seu contador chegaram a ser presos em maio de 2021 na primeira fase da Operação Black Flag por supostos empréstimos fraudulentos com bancos públicos. Já na ocasião, a PF disse que os investigados ostentavam um “padrão de vida cinematográfico”.

COM A PALAVRA, A ANEEL

A reportagem entrou em contato com a Agência Nacional de Energia Elétrica e aguarda resposta.

COM A PALAVRA, OS CITADOS

A reportagem entrou em contato com a defesa de Rodolfo Portilho Toni e busca contato com os advogados de Aedi Cordeiro dos Santos. O espaço está aberto para manifestação.