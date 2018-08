Empresário cita irmão do prefeito de Guarulhos em acerto de caixa dois

O empresário Décio Pompeo Júnior afirmou, em depoimento ao Ministério Público, que Felipe Costa, irmão do prefeito de Guarulhos, Gustavo Henric Costa, o Guti (PSB), fez parte de suposto acerto de caixa dois na campanha de 2016. Ele cita um suposto acerto entre ex-administradores do site GuarulhosWeb, do qual foi gestor, e responsáveis pela campanha do então candidato para que o veículo fosse pago ‘por fora’ pela contratação e divulgação de duas pesquisas eleitorais. Revelado pelo Estado, o caso é alvo de investigação do Ministério Público.

Documentos obtidos com exclusividade pelo Estado revelam transações de R$ 150 mil de uma pessoa física e uma loja de óleos essenciais para a conta do portal no segundo turno das eleições de 2016. O dono do estabelecimento admite ser amigo do diretor de comunicação de Guarulhos, Ernesto Zanon – ex-editor do jornal -, mas afirma que os repasses foram um empréstimo.

Décio afirmou ao Ministério Público Estadual que ‘o GuarulhosWeb fez duas pesquisas eleitorais, no segundo turno das eleições municipais de 2016, e duas edições especiais de jornais impressos, com a tiragem de 100 mil exemplares cada uma’.

Ele diz que as ‘pesquisas e sua veiculação foram contratadas pelo coordenador de campanha do então candidato e atual prefeito “Guti”, Leonardo Lago, com a interveniência do vereador Geraldo Celestino (PSDB) – que apoiava o atual Prefeito -, Ernesto Zanon, então sócio do portal, e Felipe Costa, irmão de Gustavo Henric Costa, que também era coordenador de campanha’.

“Houve duas conversas no Franz Café em dois dias seguidos com Leonardo Lago, e, no segundo, Geraldo Celestino, chegou depois que Léo Lago já havia ido embora, e no mesmo dia, à tarde, eu me encontrei com, Zanon, Geraldo Celestino e Léo Lago, no café em um posto de gasolina, em frente à sede do portal”, narrou.





Ainda afirmou que ‘nesses encontros, foram definidos os detalhes das pesquisas que seriam realizadas e publicadas’. “O preço de custo era de R$ 20 mil cada pesquisa e R$ 30 mil a impressão de cada jornal (100.000 exemplares)”.

Para comprovar as tratativas, ele afirma ter guardadas com seu celular conversas com Ernesto Zanon e com o vereador Geraldo Celestino.

Dinheiro vivo. Guti foi eleito em 2016 com 83% dos votos. Logo no início de sua gestão, Ernesto Zanon, que administrava o GuarulhosWeb, virou diretor da autarquia de saneamento do município. Décio diz ter saído do jornal porque ele ‘deixou de ser isento’.

Em setembro de 2017, o empresário afirma que ‘foi chamado por Zanon dizendo que havia uma pessoa interessada em comprar o portal, o qual era o empresário Seiken Massutani’.

“Os três sócios decidiram vender o portal GuarulhosWeb para o citado empresário, pelo valor de R$ 900 mil, sendo pago da seguinte forma: R$ 30 mil em dinheiro no ato e 6 parcelas de R$ 100 mil. Esse valor foi rateado à base de 1/3 para cada um dos sócios do portal (o declarante, Zanon e Danilo ROgério Sanches)”, afirmou.

Essências. O Estado obteve acesso a um extrato da conta bancária do jornal com transações de 2016. No documento, consta a contratação de uma gráfica, pelo valor de R$ 11 mil, além de dois depósitos de R$ 10 mil e R$ 15 mil à Interativa Pesquisas, em outubro.

O jornal recebeu, ainda naquele mês, quatro transferências que somam o valor de R$ 130 mil da loja de essências Arte Feita, sediada em São Bernardo do Campo, e outros R$ 20 mil de uma pessoa física de nome Rosana, que não foi identificada pela reportagem. Em datas próximas aos repasses, há transferências de valores semelhantes para destinatários desconhecidos.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE GUARULHOS

“Conforme já se manifestou anteriormente, o prefeito de Guarulhos afirma que jamais teve apoio de órgão de imprensa durante o período eleitoral. De forma oposta teve sim sua campanha prejudicada pela divulgação de diversas pesquisas eleitorais que divergiram dos resultados apurados na eleição de 2016. O prefeito ainda reitera que seu apoio veio da população que de forma viral propagandeava suas ideias através das redes sociais. Sua campanha pautou-se pela ética e teve que percorrer caminhos não onerosos, haja vista ter sido uma das campanhas de menor custo dentre todas as demais.

“Ernesto Zanon afirma que já prestou os devidos esclarecimentos ao Ministério Público Estadual, apresentando provas documentais sobre as movimentações financeiras realizadas pelo portal GuarulhosWeb ao longo do segundo turno das eleições de 2016 e que as denúncias são incabíveis. Informa que as denúncias partem de um comerciante de carros usados que, à época das eleições, propagava a lisura e independência do portal que contratou, com recursos próprios, as pesquisas. Porém, o mesmo – a cada momento – envolve diferentes pessoas em sua peça ficcional que tem como pano de fundo uma disputa comercial. Zanon reitera ainda que, no momento oportuno, tomará as medidas judiciais cabíveis contra o comerciante”.

COM A PALAVRA, FELIPE COSTA

A reportagem não localizou Felipe Costa, irmão do prefeito. A Prefeitura afirmou não ter os contatos dele também.

A Prefeitura não se manifesta em relação a Leonardo Lago, que não faz parte da administração, e sobre Felipe Costa, irmão do prefeito, que não mantém qualquer relação com a administração municipal.

O espaço está aberto para manifestação.

COM A PALAVRA, LÉO LAGO

“Em nenhum momento eu me reuni com Sr Décio Pompeo para falar de um custeamento de pesquisas, muito menos de reembolso na campanha… Conheço o o Décio, porém jamais tratei disso com Ele …”

COM A PALAVRA, GUARULHOS WEB

O jornal informou que não irá se pronunciar. Quando o Estado revelou o caso, o veículo afirmou:

“O GuarulhosWeb é um portal de notícias criado em 1999 pelo jornalista Ernesto Zanon e por Danilo Sanches, sendo o primeiro site de notícias online na cidade de Guarulhos. Desde então, passou por diversas fases, sempre pautado pela credibilidade de seus proprietários, respeitados no meio jornalístico e político do município.

Tanto que em 2003 o GuarulhosWeb foi contratado pelo Jornal da Tarde, do grupo Estado, para produzir diariamente uma página com notícias de Guarulhos veiculadas naquele periódico. A parceria durou dois anos até o final de 2004.

Em 2005, o GuarulhosWeb se integrou ao grupo Mídia Guarulhos, sendo responsável pelas produções editoriais do grupo como Jornal do Farol, Jornal do Farol Autos e Revista do Farol. Em 2008, junto ao grupo, foi responsável pelo lançamento do jornal diário Guarulhos Hoje, que circula até os dias de hoje e se tornou o principal da cidade.

Em paralelo às atualizações editoriais do portal, o GuarulhosWeb produziu ao longo de todo este tempo diversas publicações impressas, como a revista de bolso GuarulhosWeb Impresso, o jornal semanal GuarulhosWeb Tablóide e, posteriormente, desde 2014 novamente em formato de jornal o GuarulhosWeb Impresso. A partir de 2015, devido ao foco online prevalecer, o jornal impresso passou a circular eventualmente em datas específicas comemorativas ou momentos de grande importância para o cenário local.

Em outubro de 2016, o GuarulhosWeb Impresso teve quatro edições durante o período entre o 1º e o 2º turno das eleições municipais, sendo responsável pela contratação de duas pesquisas eleitorais devidamente registradas na Justiça Eleitoral, quando houve o acerto dos resultados das urnas, o que confirmou a credibilidade do veículo e do instituto contratado. Depois dessas edições, houve edições comemorativas também nos aniversários de Guarulhos em 2016 e 2017.

Em 2017, devido a problemas financeiros enfrentados pela então proprietária Simone Singh Carlos, o portal foi vendido, e em setembro ganhou nova personalidade jurídica, passando a se chamar GuarulhosWeb Editora Ltda.

Em 2012, Ernesto Zanon deixou de ser proprietário, passando a atuar apenas como editor e colaborador, posição que ocupou até dezembro de 2016. Em 2015, Danilo deixou a sociedade, quando a empresa passou a ter como única dona a senhora Simone, e passou a atuar como administrador.

Nestes 18 anos de história, o GuarulhosWeb se consolidou como o principal site de notícias online de Guarulhos, acumulando recordes seguidos de visualizações, tornando-se referência de imprensa para a população local e também para a grande imprensa. Durante a recente cobertura da crise gerada pela greve dos caminhoneiros, no final de maio, o portal chegou a ter mais de 325 mil visualizações em um só dia, terminando o mês com nada menos do que 2,7 milhões de acessos”.

COM A PALAVRA, GERALDO CELESTINO

O vereador negou acerto para caixa dois e afirmou que irá se manifestar ao Ministério Público, se for chamado para eventuais esclarecimentos.