Empresa é condenada a pagar indenização de R$ 5 mil por propaganda transfóbica no Dia das Mulheres Campanha foi veiculada em outdoors de Santo André e de São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e nas redes sociais; juiz Gustavo Henrique Bretas Marzagão, da 35ª Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo, afirma que publicidade fomenta 'preconceito, discriminação e ódio'