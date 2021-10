Empreendimento e sustentabilidade: uma análise sobre a importância do compromisso com o meio ambiente

Hoje, são diversos os motivos que podem levar as empresas do setor imobiliário a oferecerem, aos futuros clientes e compradores, empreendimentos que tenham um compromisso efetivo no sentido da preservação ambiental e da contribuição para a conservação de recursos naturais.

Um dos mais importantes, sem dúvida alguma, é a possibilidade de valorização do imóvel, o que resulta em lucro para a organização. Isso porque, com a implementação de normas que atendam às medidas de cuidado com o meio ambiente, é possível atrair a atenção de quem compreende a relevância da iniciativa e deseja investir em uma propriedade que vá de encontro com esses valores.

Além disso, ao prestar atenção em tais demandas, as empresas proporcionam comodidade e serviços diferenciados aos seus moradores, destacando-se perante os concorrentes que ainda não se adequaram aos novos tempos.

Neste sentido, uma importante forma de incentivo para que as instituições do ramo imobiliário façam adaptações em seus empreendimentos ou repensem a forma de planejá-los desde os primeiros passos do projeto é o Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Trata-se de um sistema internacional de certificação ambiental para edificações utilizado em mais de 160 países, que visa a sustentabilidade dos imóveis.

Alguns pontos considerados pelo LEED estão relacionados à infraestrutura local, à eficiência do uso da água nos ambientes, ao emprego de fontes de energia renovável e aos impactos relacionados aos materiais de construção, por exemplo.

Ao receber essa certificação, portanto, a edificação conta com um reconhecimento oficial de seu compromisso com a redução das consequências negativas ao meio ambiente – o que é imprescindível, tanto em se tratando da aprovação dos futuros compradores, quanto da necessidade de contribuirmos de maneira efetiva com essa causa, para que as futuras gerações possam ter acesso aos recursos de que todos nós nos beneficiamos.

*Luciano Dutra é sócio do Gran Paradiso Campos do Jordão Resort